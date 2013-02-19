BDP heyetini Samsun'da İstanbul'dan gönderilen çevik kuvvet koruyacak

BDP milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Sırrı Süreyya Önder ve Sebahat Tuncel ile bağımsız milletvekili Levent Tüzel, çözüm sürecini anlatmak için çıktıkları Karadeniz turunun üçüncü durağı Samsun'da durum değerlendirmesi yapıyor. Sinop'ta dünkü olaylardan sonra BDP heyeti Samsun'da çok sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor.

BDP heyeti dün Sinop Öğretmenevi'nde yaptıkları toplantı sırasında dışarıda toplanan yüzlerce kişinin protestosuyla karşılaştı. Saat 12.15'de girdikleri Sinop Öğretmenevi'nde mahsur kalan BDP'liler saat 21.25'de polis panzerleriyle çıkarılabildi. Saat 23.50'de sıkı güvenlik önlemleri altında Samsun'a gelen BDP heyeti, kente yaklaşık 17 kilometre uzaklıdaki Omtel Otel'e yerleşti. Burada yaklaşık 200 kadar resmi ve sivil polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren gerek otel içinde ve çevresinde, gerekse Samsun kent merkezinde ziyaret edecekleri 78'liler Derneği etrafında kuş uçurtmayan güvenlik güçleri, Sinop'ta yaşanan olayların bir benzerinin Samsun'da yaşanmaması için çok sıkı önlem aldı.



İstanbul'dan takviye geldi



Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Binali Yıldırım ile Rusya Ulaştırma Bakanı Maxim Sokolov'un da Samsun- Kavkaz Feribot Hattı açılış töreni için Samsun'da bulunması nedeniyle İstanbul'dan takviye olarak çevik kuvvet ekibi geldi.

Şehrin tüm giriş ve çıkışları dahil merkezde alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekiyor.



'Görüşmelerimizi otelden çıkmadan yaparız'



Kaldıkları Omtel Otel'de kahvaltı yapan BDP heyeti, Karadeniz programıyla ilgili durum değerlendirmesi yapıyor. Heyette yer alan İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şu an için net bir durum söz konusu değil. Kahvaltımızın ardından emniyet yetkilileriyle bir görüşme yapacağız. Eğer gerekli önlemler sağlanırsa programımızı sürdüreceğiz. Eğer güvenlik açısından bir sakınca söz konusuysa, bütün görüşmelerimizi ve programımızı otelden çıkmadan burada yapacağız. Şu an için net bir şey söyleyemem."



Bayraklı protesto



Öte yandan otele tüm giriş ve çıkışlar da kimlik kontrolüyle yapılıyor. Müşteri kabul edilen otele gelenler, polis tarafından kimlik kontrolü ve üst aramaları yapılarak içeri alınıyor.

Otelin karşısında bulunan bir kişi, kartona çizdiği Türk Bayrağını havaya kaldırarak BDP heyetini protesto etti. Polisin müdahalesi ile bu kişi bölgeden uzaklaştırıldı.

TKP’ye saldırı

Bu arada HDK heyetinin Samsun ziyaretini takiben kent merkezinde toplanan bir grubun Türkiye Komünist Partisi (TKP) Samsun İl binasına taş atarak binanın camlarını kırdığı öğrenildi. Sol internet portalında yer alan habere göre bu sabah saat 08.30'da TKP Samsun binası önüne gelen yaklaşık 50 kişi taşlarla camları kırdı. Çevik Kuvvet ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine grubun dağıldığı bildiriliyor