BDP'li Önder, Sinop'taki saldırıyı twitter üzerinden anlattı: İçeriye taş ve yanıcı madde atılıyor

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Sinop'ta BDP heyetinin karşılaştığı provokasyonu twitter üzerinden anlattı. Önder, "İçeriye taş ve yanıcı madde atılıyor, Polis bir şey yapmıyor. Kendi önlemimizi alıyoruz" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

Çorum'dan bu sabah karayoluyla Sinop’a gelen BDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Levent Tüzel, Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü, kent merkezinde tepkiyle karşılandı. Caddelere geceden Türk bayrakları asıldı. Öğretmen evinde toplantı yapıldığı sırada 200 kişi bina önünde protesto sloganları attı, milletvekillerinin otomobillerine taşlar atıldı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik "Ortaya konan provokasyonu kınıyorum. Her siyasi parti çok rahatlıkla 81 ilde faaliyet yapabilmelidir" dedi.

Çözüm süreci çerçevesinde Karadeniz’deki illeri ziyaret etmek için yola çıkan BDP’li 4 milletvekili, bu sabah karayoluyla Çorum’dan Sinop’a geldi. Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Levent Tüzel, Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü’yü karşılamak için bir grup Derinboğanağzı Sokağındaki çay bahçesine gitti. Ancak işyeri sahibi grubun BDP’lileri karşılayacağını öğrenince, işyerini kapatıp karşılamaya gelenleri çıkardı. Ardından da işyerine Türk bayrağı asıp gitti.

Yaprak Koçer, İlker Aktaş ve Songül Korkmaz'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, geceden Sakarya Caddesi’ndeki birçok işyerine Türk bayrağı asılırken, bugün öğretmen evine gelen BDP’li vekiller, gezileri hakkında bilgi vermek için basın toplantısı yapmaya başladı. Bu sırada öğretmenevi çevresinde çevik kuvvet ekipleri ve sivil polisler geniş çaplı önlem aldı. Yaklaşık 200 kişilik grup ellerinde Türk bayraklarıyla öğretmen evinin önüne gelip, protesto sloganları attı.

Vali Ahmet Cengiz BDP'lilerle görüştü

Sinop’ta bulunan BDP milletvekillerinin Öğretmenevi’ndeki bekleyişleri sürüyor. BDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, twitterdan bir fotoğraf paylaştı. Dışarıdan göstericilerin içeri girmemesi için kapıya kendi imkanlarıyla sandalye ve masalardan barikat kuran BDPli vekillerin fotoğrafını paylaşan Önder, "İhale almıyor, iş ve ticaret bağlantıları kurmaya çalışmıyor, lüks otellerde gününü gün etmiyor, Karadeniz’de halkların kardeşliğini, barışı, adaleti ve onuru savunmak için, polisin desteklediği faşist çapulculara karşı bir binada barikat kuruyor" diye yazdı.

Sinop Valisi Ahmet Cengiz’de Öğretmen Evi’ne gelerek BDP heyeti ile görüştü. Bu görüşmeye basın mensupları alınmadı. Vali Cengiz’in görüşmeden sonra gazetecilere açıklama yapması bekleniyor.

'Bunlar babamı şehit etti'

Öte yandan Öğretmenevi’ne girmek isteyen bir genç polis engeliyle karşılaştı. Kendisine müdahalede bulunan polise ağlayarak, "Bunlar benim babamı şehit ettiler. Polis abi. Sizin de çoluğunuz çoğunuz var" diyerek BDPlilere tepki gösterdi.

Otomobillerine saldırıldı

Öğretmenevinin ön tarafında olaylar çıkarken, yaklaşık 10 kişilik bir grup arka taraftan bahçeye girip binanın giriş kapısından içeriye girmeye çalıştı. Ancak burada önlem alan çevik kuvvet polisleri grubu engelledi. Dışarıda milletvekillerinin otomobillerine saldırıldı, olaylar yaşanırken BDP’li vekiller öğretmenevinin toplantı salonundaki konuşmalarına devam etti.

Sinop'tan panzerlerle çıktılar

Sinop’da bulunan BDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Levent Tüzel, Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü saat 12.15’de girdikleri Öğretmenevi’nden saat 21.25’de polis panzerleriyle çıktı. Vali Ahmet Cengiz’in görüşmesinin ardından polis panzerleri ve minibüsleri ile çıkarıldı. 2 panzer, 2 minibüs ve bir polis aracıyla kentten ayrılan BDP heyeti, Samsun’a doğru yola çıktı. Polis, kentin çıkışında da geniş güvenlik önlemi aldı.