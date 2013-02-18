Sebahat Tuncel: Sinop halkı değil, savaş rantçıları vardı

Çorum'dan bu sabah karayoluyla Sinop'a gelen BDP milletvekiller, Sinop'ta bir grup tarafından saldırı girişimine maruz kaldı. Toplantıya yönelik müdahaleyi değerlendiren BDP Milletvekili Sebahat Tuncel, 'bunlar savaş rantçılarıydı' dedi.

BDP Milletvekili Sebahat Tuncel bugün Sinop'ta düzenledikleri toplantıya yönelik saldırıların Sinoplular tarafından değil bir grup 'savaş rantçısı' tarafından yapıldığını söyledi.

Twitter'dan iki mesaj atan Tuncel, "Her şeye rağmen Sinop'ta halk toplantımızı gerçekleştirdik" ve "Bugün burada, Sinop halkı değil bir grup gencin arkasına sığınan zavallı savaş rantçıları vardı" dedi.