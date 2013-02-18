BDP'li vekillerin aracını parçaladılar

Çözüm süreci çerçevesinde Karadeniz'deki illeri ziyaret etmek için yola çıkan BDP'li 4 milletvekili, bu sabah karayoluyla Çorum'dan Sinop'a geldi. Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Levent Tüzel, Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü'yü karşılamak için bir grup Derinboğanağzı Sokağındaki çay bahçesine gitti. Ancak işyeri sahibi grubun BDP'lileri karşılayacağını öğrenince, işyerini kapatıp karşılamaya gelenleri çıkardı. Ardından da işyerine Türk bayrağı asıp gitti.

'Bir grup tepki gösterdi'

Geceden Sakarya Caddesi'ndeki birçok işyerine Türk bayrağı asılırken, bugün öğretmen evine gelen BDP'li vekiller, gezileri hakkında bilgi vermek için basın toplantısı yapmaya başladı. Bu sırada öğretmenevi çevresinde çevik kuvvet ekipleri ve sivil polisler geniş çaplı önlem aldı. Yaklaşık 200 kişilik grup ellerinde Türk bayraklarıyla öğretmen evinin önüne gelip, protesto sloganları attı.

'Aracı parçaladılar'

BDP'li vekillere ait olduğu öğrenilen bir aracın camlarını parçalayan grup, aracı kullanılamaz hâle getirdi. Aracın göstericiler tarafından yağmalandığı iddia edildi. Konuyla ilgili konuşan Önder: 'Çevre illerden büyük bir güruh buraya akın ediyor. Polis göstericilerin bazılarını içeriye alıyor. Alınan kişilerin kimliklerini tespit ettik. Eğer polis güvenliğimizi almazsa kendi güvenliğimizi kendimiz alacağız. Ellerimizde plastik sandalyeler bekliyoruz. Burada ne kadar kalacağımız belli değil. İçişleri Bakanı'yla görüştük. O da bize çevre illerden polis takviyesi yapacaklarını söyledi. Bekliyoruz' dedi.

Öğretmenevinin ön tarafında olaylar çıkarken, yaklaşık 10 kişilik bir grup arka taraftan bahçeye girip binanın giriş kapısından içeriye girmeye çalıştı. Ancak burada önlem alan çevik kuvvet polisleri grubu engelledi. Dışarıda olaylar yaşanırken, BDP'li vekiller öğretmenevinin toplantı salonundaki konuşmalarına devam etti.