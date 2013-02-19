BDP, Samsun ve Sinop'ta yaşanan linçten sonra Trabzon'a gitmeme kararı aldı

Sinop'un ardından Samsun'a gelen BDP heyetine dönük saldırılar burada da sürdü, olaylar üzerine Karadeniz ziyareti iptal edildi.

Halkların Demokratik Kongresi üyeleri ve BDP milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Sırrı Süreyya Önder ve Sebahat Tuncel ile bağımsız milletvekili Levent Tüzel'den oluşan heyetin, çözüm sürecini anlatmak için çıktıkları Karadeniz turunun üçüncü durağı Samsun'da çok sıkı güvenlik önlemleri alındı.

BDP heyeti, dün Sinop Öğretmenevi'nde yaptıkları toplantı sırasında dışarıda toplanan yüzlerce kişinin protestosuyla karşılaştı. Saat 12.15'de girdikleri Sinop Öğretmenevi'nde mahsur kalan BDP'liler saat 21.25'de polis panzerleriyle çıkarılabildi. Saat 23.50'de sıkı güvenlik önlemleri altında Samsun'a gelen BDP heyeti, kente yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta Atakum ilçesindeki Omtel Otel'e yerleşti. Burada yaklaşık 200 kadar resmi ve sivil polis geniş güvenlik önlemi aldı.

'Bunlar gladyodur'

Samsun Omtel Otel'de bir basın toplantısı düzenleyen BDP milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Sırrı Süreyya Önder ve Sebahat Tuncel ile bağımsız milletvekili Levent Tüzel, dün Sinop'ta yaşanan olaylara değindi. Ertuğrul Kürkçü, olanların, "savaşı sürdürmek isteyenlerin, ultra milliyetçilerin, ırkçıların" hareketi olduğunu söyledi. Kürkçü, "Bu bir kontrollü gerginlik stratejisinin parçasıydı. Derlenmiş toplanmış ajite edilmiş, kızıştırılmış bir işsiz gençler ve ne yaptığını bilmeyen insanlar topluluğu olduğunu biliyoruz, görüyoruz. O nedenle biz Bu kızıştırılmış insanlara karşı bir düşmanlık beslemiyoruz. Ama onun arkasındaki zihni ortaya çıkarmak istiyoruz" dedi.

Olanları bölge halkına mal etmediklerini kaydeden Kürkçü, "Bunlar uluslararası saldırı çetesidir, bunlar gladyodur. Bunların yedikleri insan eti, içtikleri insan kanıdır. Bunların faaliyetlerinin bizim yolumuzu kesmesi düşünülemez" diye konuştu.

Kürkçü, Sinop'ta çıkan olayların Vali ve Emniyet Müdürünün gafletinden kaynaklandığını söyledi.

Bize 'İsteğiniz yere gidemezsiniz' mesajı verilmek istendi

Sinop'ta 15 dakikada sona erdirilecek protestonun 9 saat sürdürüldüğünü ifade eden Ertuğrul Kürkçü, "Bunu kontrollü gerginlik siyaseti nedir. Bize verilmek istenen mesaj siz istediğiniz yere gidemezsiniz, siz bizim istediğimiz yerlere gidersiniz. Ben Türkiye'de böyle bir yer tanımıyorum. Türkiye'nin tamamına sahibiz, onun sahibiyiz. Bütün Türkiye'de yaşayan yurttaşlar gibi her yerde hak sahibiyiz, her yerde de konuşma hakkına sahibiz. Bizim yolumuzu kesecek hiçbir güç bilmiyoruz" diye konuştu.

Ertuğrul Kürkçü, Türkiye'de bütün hassasiyetler birbirine bakması gerektiğini belirtirken de " Biz hassasiyetler altında kimseye diş bilemiyoruz. Tam aksine çatışmaya son vermek yeni bir dünya kurmak için çaba gösteriyoruz" dedi. BDP milletvekili Kürkçü, yollarına devam edeceklerini söyledi.

'Geniş bir yelpazeyiz, onun için Karadeniz'e geldik'

BDP milletvekili Sebahat Tuncel de konuşmasında, başka bir Türkiye'nin mümkün olacağına inandıklarını ve bunun için yola çıktıklarını söyledi. Tuncel, "Türkiye'de halkların bir arada eşit yurttaşlık temelinde yürüyeceğine inanıyoruz. Dolayısıyla geniş bir yelpazeyiz. Onun için Karadeniz'e geldik" dedi.

Bağımsız milletvekili Levent Tüzel ise, "Hakların Demokrasi Kongerisi heyeti olarak aranızdayız. Karadeniz halkının düşüncelerini öğrenmek istedik. Dün sinopta yaşanan kimsenin istemediği manzaraydı. Biz isterdik orada vatan, bayrak, şehitlerden söz edenlerin bizleri de dinlemeleri. Vatan bizim vatanımız, Türkiye bizim. Şehitler bizim şehitlerimiz" diye konuştu.

'Görüşmelerimizi otelden çıkmadan yaparız'

Kaldıkları Omtel Otel'de kahvaltı yapan BDP heyeti, Karadeniz programıyla ilgili durum değerlendirmesi yapıyor. Heyette yer alan İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şu an için net bir durum söz konusu değil. Kahvaltımızın ardından emniyet yetkilileriyle bir görüşme yapacağız. Eğer gerekli önlemler sağlanırsa programımızı sürdüreceğiz. Eğer güvenlik açısından bir sakınca söz konusuysa, bütün görüşmelerimizi ve programımızı otelden çıkmadan burada yapacağız. Şu an için net bir şey söyleyemem."

'Provokasyonla halkı yan yana anmayı reddediyoruz'

BDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Karadeniz halkının provakasyonla yanyana anılacak bir halk olmadığını, bunu şiddetle reddettiklerini söyledi. Önder şöyle dedi:

"Ama organize güçler bu süreci proteste etmek için ellerinden geleni yaptı. Bize 'Samsun proramınızı iptal edin' dediler. 'Başına şu gelecek bu gelecek' dediler. Bunları yaparsak eğer bu savaş tellallarına pirim vermiş olurduk. Biz geldik Samsun halkıyla da buluştuk. Bu konuda samimiyetle, heybesinde söyleyecek sözü olan, itirazı, önerisi olan her kim varsa gelsin bizimle bu meseleyi istedikleri zeminde, şiddet içermeden istediklerini konuşmaya tartışmaya hazırız ve açığız. Akbabalar televizyonlara üşüşen özel harp unsurları, siz ve sizin provakasyonlarınız bu halkı barış yolundan çevirmeye yetmeyecektir. Yaptığınız bu hezeyanlar savaşçı yüzünüzün teşhir olmasına yol açıyor."

78'liler Derneği'ni taşladılar

Sabahın erken saatlerinden itibaren gerek otel içinde ve çevresinde, gerekse Samsun kent merkezinde ziyaret edecekleri 78'liler Derneği etrafında kuş uçurtmayan güvenlik güçleri, Sinop'ta yaşanan olayların bir benzerinin Samsun'da yaşanmaması için çok sıkı önlem aldı. Ancak kent merkezinde toplanan yaklaşık 1000 kişilik kalabalık, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) binasında bulunan 78'liler Derneği'ni taşladı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı derneğin yanı sıra TKP, Halk Evleri ve Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin il teşkilatlarının da bulunduğu binaya girmek isteyen kalabalığa polisler biber gazı sıkarak müdahale etti. Göstericiler bu sırada taş atarak binanın camlarını kırdı. Bunun üzerine binanın çatısına çıkan 78'liler Dayanışma ve Araştırma Derneği, Halk Evleri, TKP ile Eşitlik ve Demokrasi Partisi üyeleri de aşağıdaki gruba gelen taşları attı.

Polis, binaya girerek TKP tabelasına bayrak asan kişileri güçlükle dışarı çıkardı. Çevreden ayrılmamakta direnen göstericiler sloganlar atarak BDP heyetini protesto etti. Binanın önünde toplanan kalabalık binaya taş ve şişe fırlattı. Atılan taşlar nedeniyle bir gazeteci ile bazı polis ve vatandaşlar hafif şekilde yaralandı. Çevre illerden de takviye yapılan çevik kuvvet, gruba müdahale etti.

Polisin biber gazı ile müdahale ettiği grup sokak aralarına kaçarken, biber gazından çevredeki esnaf ve vatandaşlar da etkilendi. Bazı vatandaşlar, olayler nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı.

Gazi Caddesi trafiğe kapatıldı. Polis, söz konusu binanın çevresinde ve sokak girişlerinde barikat kurdu. Binadakiler, tahliye edilerek çevik kuvvet araçları ile olay yerinden uzaklaştırıldı. Polisin güvenlik önlemlerini arttırmasıyla birlikte, bina içerisine giren 20 kişi zırhlı araçlara bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Kendilerini bina içine zincirlerle kilitleyen birkaç kişi de yine polisler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

2'si polis 12 kişi yaralandı

Atılan taşlar nedeniyle 10 kişi ile 2 polis memuru yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ayrıca polisin olaylara karışan çok sayıda kişiyi de gözaltına aldığı kaydedildi.

Oteli de taşladılar

Öte yandan otele tüm giriş ve çıkışlar da kimlik kontrolüyle yapılıyor. Müşteri kabul edilen otele gelenler, polis tarafından kimlik kontrolü ve üst aramaları yapılarak içeri alınıyor. Otelin karşısında bulunan bir kişi, kartona çizdiği Türk Bayrağını havaya kaldırarak BDP heyetini protesto etti. Polisin müdahalesi ile bu kişi bölgeden uzaklaştırıldı. İlerleyen saatlerde otelin önünde toplanan grup, otelin bahçesine girmeye çalıştı ve otele taş atmaya başladı. Polisin uyarısına rağmen dağılmayan saldırgan gruba, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Bunun üzerine gruptakiler, yolun karşısındaki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Yerleşkesi'ndeki boş alana geçti. Burada taşkınlıklarına devam eden gruba, polis ekipleri yeniden müdahale etti. Gruptakiler de polislere taş atarak karşılık verdi.

Otelin çevresinden grubun uzaklaştırılmasının ardından heyet güvenlik önlemi altında, makam araçları ile ters şerit kullanılarak toplantı yapacakları salona götürüldü. Güvenlik güçleri daha sonra yeniden toplanan kalabalık grubu tazyikli suyla dağıttı. Toplantının yapılacağı salonunun önünde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu arada, olaylar nedeniyle taş isabet eden bazı araçlar zarar gördü.