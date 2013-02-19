BDP'lilere Samsun'da da linç girişimi

Sinop’ta yaşanan gerginliğin ardından BDP’li milletvekillerinin gittiği Samsun’da da olaylar çıktı. BDP vekillerin gideceği bina önünde toplanan kalabalık grup, taş atarak binanın camlarını kurdu. Polis ekipleri, gruba biber gazıyla müdahale etti.

BDP’li vekillerin ziyaret etmeyi planladığı 78’liler Dayanışma ve Araştırma Derneği’nin bulunduğu binanın önünde toplanan yaklaşık 1000 kişilik grup ile onlara engel olmak isteyen polisler karşı karşıya geldi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı derneğin yanı sıra TKP, Halk Evleri ve Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin il teşkilatlarının da bulunduğu binaya girmek isteyen kalabalığa polisler biber gazı sıkarak müdahale etti. Göstericiler bu sırada taş atarak binanın camlarını kırdı.

Bunun üzerine binanın çatısına çıkan 78’liler Dayanışma ve Araştırma Derneği, Halk Evleri, TKP ile Eşitlik ve Demokrasi Partisi üyeleri de aşağıdaki gruba gelen taşları attı.

Polis, binaya girerek TKP tabelasına bayrak asan kişileri güçlükle dışarı çıkardı.

Çevreden ayrılmamakta ısrar eden göstericiler sloganlar atarak BDP heyetini protesto etti.