T24 LogoT24 Logo
Politika

Hüseyin Çelik: Sinop'ta provokasyonu kınıyorum

AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik, 'BDP'lilerin Sinop ziyareti esnasında ortaya konan provokasyonu kınıyorum. Her siyasi parti çok rahatlıkla 81 ilde faaliyet yapabilmelidir' dedi

19 Şubat 2013 00:33

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Sinop'ta BDP ve HDK'lı milletvekillerine yönelik saldırının 'provokasyon' olduğunu söyleyerek kınadı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, BDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü ve HDK Milletvekili Levent Tüzel'in Sinop'ta tepkiyle karşılanmaları ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Çelik, "BDP'lilerin Sinop ziyareti esnasında ortaya konan provokasyonu kınıyorum. Her siyasi parti çok rahatlıkla 81 ilde faaliyet yapabilmelidir" dedi.

 

'CHP'lilerin Silivri'deki hareket tarzını onaylıyorum'

 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'de görülen 67'si tutuklu 275 sanıklı Ergenekon Davası'nın 276. duruşmasında jandarma ekiplerinin salonuna girmek isteyen gruba müdahale etmesini de değerlendiren Hüseyin Çelik, "CHP'liler, Silivri'de gövde zoruyla yargıyı etkilemeye çalışıyor. Ergenekon ve Balyoz davalarının sonuçlarını bekleyenler, Ak Parti'nin, kapatma davası devam ederken sergilediği olgunluğu örnek almalı. CHP'lilerin Silivri'deki hareket tarzını onaylamamakla birlikte, yaralanan CHP'li milletvekiline geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" dedi.

 

ETİKETLER

hüseyin çeliksinopbdpkınadısaldırı

İlgili Haberler

BDP'li vekillerin aracını parçaladılar

Çorum'dan bu sabah karayoluyla Sinop'a gelen BDP milletvekiller, Sinop'ta bir grup tarafından saldırı girişimine maruz kaldı. Grup, BDP'lilere ait bir aracı kullanılamaz hâle getirdi

Sebahat Tuncel: Sinop halkı değil, savaş rantçıları vardı

BDP Milletvekili Sebahat Tuncel bugün Sinop'ta düzenledikleri toplantıya yönelik saldırıların Sinoplular tarafından değil bir grup 'savaş rantçısı' tarafından yapıldığını söyledi

BDP'li Önder, Sinop'taki saldırıyı twitter üzerinden anlattı: İçeriye taş ve yanıcı madde atılıyor

BDP'li Sırrı Süreyya Önder Sinop'ta BDP heyetinin karşılaştığı provokasyonu twitter üzerinden paylaştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24