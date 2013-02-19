Hüseyin Çelik: Sinop'ta provokasyonu kınıyorum

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Sinop'ta BDP ve HDK'lı milletvekillerine yönelik saldırının 'provokasyon' olduğunu söyleyerek kınadı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, BDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü ve HDK Milletvekili Levent Tüzel'in Sinop'ta tepkiyle karşılanmaları ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Çelik, "BDP'lilerin Sinop ziyareti esnasında ortaya konan provokasyonu kınıyorum. Her siyasi parti çok rahatlıkla 81 ilde faaliyet yapabilmelidir" dedi.

'CHP'lilerin Silivri'deki hareket tarzını onaylıyorum'

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'de görülen 67'si tutuklu 275 sanıklı Ergenekon Davası'nın 276. duruşmasında jandarma ekiplerinin salonuna girmek isteyen gruba müdahale etmesini de değerlendiren Hüseyin Çelik, "CHP'liler, Silivri'de gövde zoruyla yargıyı etkilemeye çalışıyor. Ergenekon ve Balyoz davalarının sonuçlarını bekleyenler, Ak Parti'nin, kapatma davası devam ederken sergilediği olgunluğu örnek almalı. CHP'lilerin Silivri'deki hareket tarzını onaylamamakla birlikte, yaralanan CHP'li milletvekiline geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" dedi.