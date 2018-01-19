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Politika

CHP'li Ağbaba'dan Ümit Kocasakal'a: Ömründe partinin önünden geçmemiş biri kalkmış...

"Adalet Yürüyüşü'ne hakaret etmiş, parti üyelik kartına sahip olan ama parti kültür ve ahlakına sahip olmayan biri"

19 Ocak 2018 00:51

CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Ümit Kocasakal'ın partiyle ilgili yorumlarına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, eski İstanbul Barosu Başkanı'nın 'partinin kapısından bile geçmediğini' belirterek "Yazık" yorumunda bulundu. 

Kişisel Twitter hesabından Kocasakal'ın adaylığıyla ilgili açıklama yapan Ağbaba, "Ömründe partinin önünden geçmemiş, Dünyanın en barışçıl, en demokratik eylemi Adalet Yürüyüşü’ne hakaret etmiş, parti üyelik kartına sahip olan ama parti kültür ve ahlakına sahip olmayan biri kalkmış CHP Genel Başkanlığına aday oluyor. Açıklarken de partilileri suçluyor. Yazık" ifadelerini kullandı. 

CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklarken ‘partiyi kimliğine, kurucu değerlerine, fabrika ayarlarına döndüreceğini’ söyleyen Kocasakal, Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın da aralarında bulunduğu birçok CHP'linin tepkisini çekmişti. 

Kocasakal, adaylığını açıklarken "Çıkış noktam şu: Oy vermeye tıpış tıpış değil koşa koşa ve heyecanla gidilecek. Özüne, kimliğine, fabrika ayarlarına geri dönen bir CHP" ifadelerini kullanmıştı. 

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