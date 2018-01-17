Ümit Kocasakal, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı: Fabrika ayarlarımıza döneceğiz!

Eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, bugün (17 Ocak 2017) düzenlediği basın toplantısı ile CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Kocasakal, "Çıkış noktam şu: Oy vermeye tıpış tıpış değil koşa koşa ve heyecanla gidilecek. Özüne, kimliğine, fabrika ayarlarına geri dönen bir CHP" dedi.

Kocasakal, adını anmadan yeni CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirdi. Sosyal medya hesabında yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle "terör örgütü propogandası" iddiasıyla hakkında soruşturma açılan ve son olarak HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile fotoğrafları dolaşıma sokulan Kaftancıoğlu ile ilgili olarak Kocasakal, "HDP güzellemesi yapanlar Atatürk'ün partisinde siyaset yapamaz" dedi.

"Yeni Türkiye' adı altında devletin genetiğiyle oynandığı" görüşünü dile getiren Kocasakal, sözlerine şöyle devam etti:

"Gelinen noktada bu siyasi anlayış Türkiye Cumhuriyeti için beka sorunu haline gelmiştir. Ben her şeyimi Atatürk’e ve Cumhuriyet’e borçluyum. Bu açıklamayı yaşananlar sebebiyle mutsuz, umutsuz milyonlarca vatansever yurttaşlarımız adına yapıyorum. Bu bir vicdan haykırışı ve isyanıdır. Bu açıklamayı Mustafa Kemal’in askeri olarak yapıyorum. Birileri Mustafa Kemal’in askeri olmayı anlamıyor."

Kaftancıoğlu, kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak “HDP çizgisine yakın olsam şu anda HDP’de siyaset yapıyor olurdum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapıyorum ama memleketim için kim doğruları yapıyorsa ben ‘bu doğrudur’ derim. Savaş tezkeresi oylandığında ‘aslan CHP aslan BDP savaşa hayır’ demişim. Bugün olsa yine aynı paylaşımı yaparım" demişti.

"Birileri Mustafa Kemal’in askeri olmayı anlamıyor"

Taksim'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında adaylığını açıklayan Kocasakal, şunları söyledi:

“Öncelikle yurdun dört bir yanından üşenmeyip buraya gelen tüm gönül dostlarına Atatürk ve cumhuriyet sevdalılarına teşekkür ediyorum. Oy vermeye tıpış tıpış değil koşa koşa heyecanla gidecek, kimliğine, kurucu değerlerine, fabrika ayarlarına geri dönen bir CHP ve bundan sonra da bu sloganı kullanacağım, Kurtuluş kuruluştadır.

"Hiçbir kimseyi dışlamadan bir bütün içinde kucaklayan değerleri yurttaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana yakın geçmişle karşılaştırılamayacak tehditlerle karşı karşıyadır. Milletçe kenetlenmemiz halinde ancak üstesin den geleceğimiz sorunlarla karşı karşıyayız. Siyaset de fikri özünden çıkarılıp kişilere hapsedilerek, aynı gemide olduğu unutularak yandaşlık ve karşıtlık üzerinden tezahurat yapan, birbirinden uzaklaştırılmış insanlar ülkesi olmamız dayatılmaktadır. Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanlığına soyulan iktidar Cumhuriyetin kolonlarını tahrip etmekle meşguldur.

"Yeni Türkiye adı altında ülkenin kurumları çökertilmekle, devletin genetiğiyle oynanmakta, devlet çökertilmektedir. Gelinen noktada bu siyasi anlayış Türkiye Cumhuriyeti için beka sorunu haline gelmiştir. Ben her şeyimi Atatürk’e ve Cumhuriyet’e borçluyum. Bu açıklamayı yaşananlar sebebiyle mutsuz, umutsuz milyonlarca vatansever yurttaşlarımız adına yapıyorum. Bu bir vicdan haykırışı ve isyanıdır. Bu açıklamayı Mustafa Kemal’in askeri olarak yapıyorum. Birileri Mustafa Kemal’in askeri olmayı anlamıyor. Mustafa Kemal’in askerleriyiz sözünden rahatsız olanlar, üniter yapıyla sorunu olanlar, HDP güzellemesi yapanlar Atatürk’ün partisinde siyaset yapamaz. Bu bir simgedir, bu onun izinde olmak, ilkelerini benimsemektir."

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Muharrem İnce'nin de aday olması bekleniyor

CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapılacak kurultayında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin de aday olarak çıkması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen günlerde kullandığı “Eğer bir kişi 'ben ne olacağım' diye düşünüyorsa hemen derhal CHP’den ayrılsın. Bunu şunun için söylüyorum, CHP’li olmak demek dava adamı olmak demektir, sıradan bir parti kimliği değildir. Çünkü CHP avukatların bürolarında kurulmadı, bir dilekçeyle kurulmadı. CHP’nin tarihi savaş meydanlarında yazılmıştır" ifadesi dikkati çekmişti. Bu sözler, "kurultay öncesinde kendisine yakın isimlerle, hukukçu bir milletvekilinin ofisinde bir araya geldiği" iddia edilen Muharrem İnce'ye "mesaj" olarak yorumlanmıştı.

Toplam delegenin yüzde 10'unun desteğini alması şart

CHP Tüzüğü'ne göre başkanlık yarışına girmek isteyenlerin toplam delegenin yüzde 10'unun imzasıyla, yani 120'den fazla delegenin desteğini alarak başvurması gerekiyor.