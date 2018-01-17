Adalet Yürüyüşü eleştirisinden CHP Genel Başkanlığı adaylığına; Ümit Kocasakal kimdir?

Bugün (17 Ocak 2018) CHP’nin 3-4 Şubat’ta yapılacak 36'ncı olağan kurultayında genel başkanlığa aday olacağını açıklayan Eski İstanbul Barosu başkanı Prof. Ümit Kocasakal, İstanbul Barosu’nun 2010-2016 dönemlerinde başkanlık görevini yürüttü. Kocasakal, aynı zamanda 'Adalet Yürüyüşü'nü sert sözlerle eleştirmişti.

Avukat İsmail Altay, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kocasakal’ın CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayacağını duyurmuştu.

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Ümit Kocasakal kimdir?

Sinoplu bir baba ve Gümülcine göçmeni bir annenin çocuğu olan Kocasakal, ailesinin işçi olarak çalışmaya gittiği Almanya’nın Köln şehrinde doğdu. Çocukluğu ve gençliği Sarıyer Büyükdere’de geçti. 1986’da Galatasaray Lisesi’ni ve 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

Bir dönem avukatlık yapmasının ardından 1995 yılında Galatasaray Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku asistanı oldu. 2000 yılında “Karapara Aklama Suçu” adlı bir tez yazarak doktor ve 2005’te de “AB Ceza Hukukunun Esasları” adlı bir çalışmayla da doçent oldu. Bazı üniversitelerde dersler verdi.

Fransızca bilen hukukçu, 7 Kasım 2010 tarihinde İstanbul Barosu başkanlığına seçildi. 14 Ekim 2012 tarihinde ikinci kez, 19 Ekim 2014 tarihinde ise üçüncü kez bu göreve getirildi. 23 Ekim 2016’da yaptığı baro başkanlığı seçimlerinde tekrar aday olmadı.

Adalet Yürüyüşü'nü eleştirmişti

Eski İstanbul Barosu Başkanı Kocasakal, CHP’nin sürdürdüğü Adalet Yürüyüşü’nü sert ifadelerle eleştirmesiyle gündem olmuş, “Ben bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle sorunu olanlarla, Cumhuriyetle ve Atatürk’le sorunu olanlarla, emperyalizmin işbirlikçiliğini yapanlarla yürümem” demişti. Bu açıklamaların ardından çok fazla eleştirilen Kocasakal, Adalet Yürüyüşü ile ilgili açıklamalarının ‘cımbızlandığı’nı ve linç edildiğini söylemişti.

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