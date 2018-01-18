CHP kulisi: Ümit Kocasakal'ın yeterli sayıda imza toplaması mümkün görünmüyor

Eski İstanbul Barosu başkanı Prof. Ümit Kocasakal, dün (17 Ocak 2018) CHP’nin 3-4 Şubat’ta yapılacak 36'ncı olağan kurultayında genel başkanlığa aday olacağını açıkladı. CHP kulislerine göre Kocasakal’ın yeterli sayıda delegeden imza toplamasının pek mümkün görünmüyor.

CHP’de il kongrelerinin ardından 3-4 Şubat’taki kurultaya yönelik kulisler hızlandı. Birgün'den Sebahat Karakoyun'un kulis haberine göre 2014’te toplanan 18’inci Olağanüstü Kurultay’da Kılıçdaroğlu’nun karşısında yarışarak 740’a karşı 415 oyla kaybeden Muharrem İnce, yeniden adaylık için 'nabız' yokluyor. İnce’nin en geç hafta başında aday olup olmamakla ilgili kararını açıklamasının beklendiği ifade edildi.

CHP Parti Meclisi, kurultaya dönük hazırlıklar için yarın (Cuma) olağanüstü toplanacak. Ankara Spor Salonu’nda “Başka bir gelecek mümkün” temasıyla 3-4 Şubat’ta toplanacak 36. Olağan Kurultay’da Parti Meclisi için 'mücadele' beklenirken, genel başkanlık yarışının yaşanıp yaşanmayacağının henüz netlik kazanmadığı belirtildi. Kulislerde, İstanbul’da dün basın toplantısı düzenleyerek genel başkanlık için aday olacağını açıklamasına karşın eski İstanbul Baro Başkanı Kocasakal’ın yeterli sayıda delegeden imza toplayamayacağı konuşuluyor.

Birgün'de yer alan söz konusu haber şöyle:

İnce değerlendiriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Deniz Baykal’ın istifasının ardından aday olarak genel başkan seçildiği 10 Mayıs 2010 tarihinden itibaren karşısına çıkan tek aday olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce bir kez daha adaylık için kulisleri hızlandırdı. Kulislerde delege sayısı bakımından kurultay için kritik önemde olan İstanbul il kongresinde ortaya çıkan tablo nedeniyle İnce’nin adaylığının zora girdiği konuşulmasına karşın, İnce kendisine yakın isimlerle değerlendirmelerini sürdürüyor. İnce’nin yeniden aday olabileceğini iddia edenler, aksi durumda parti içindeki iddiasını tümüyle yitireceğine işaret ediyor. Bu arada Meclis’te yeni yasama yılının açılışında yapılan seçimlerde parti içindeki farklı muhalif kesimlerle işbirliği yaparak TBMM Başkanvekilliği başta olmak üzere Meclis Başkanlık Divanı’na kendisine yakın bazı isimleri yerleştirmeyi başaran İnce’nin, zor görünen genel başkanlık yarışından çok benzer ittifaklarla Parti Meclisi listesini hedefleyerek “yarışta ben de varım” diyebileceği belirtiliyor.

CHP kulislerinde İnce’nin il kongreleri sürecinde yarışı kazandığı Yalova, Bolu, Bilecik, Karabük, Aksaray, Bartın ve Zonguldak dışındaki bazı illerden de delege desteği sağlayabileceği konuşuluyor.