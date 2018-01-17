CHP'den genel başkanlığa adaylığını açıklayan Kocasakal'a tepki

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklarken ‘partiyi kimliğine, kurucu değerlerine, fabrika ayarlarına döndüreceğini’ söyleyen eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal’a tepki gösterdi. CHP üyesi olan herkesin aday adayı ve aday olabileceğini belirten Tezcan, "Ancak hiç kimse aday olurken CHP'nin pozisyonunu ve durduğu hattı kendi keyfine göre tartışmaya açma imkanına, yetkisine, hakkına sahip değildir" dedi.

MYK toplantısı sonrasında parti binasında açıklamalarda bulunan Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu Almanya'da tedavi gören Deniz Baykal'ı Münih’te ziyaret edeceğini kaydederek "İyi haberler alıyoruz bu bizi sevindiriyor bir an önce sağlığına kavuşup ülkeye dönmesini hem biz hem ülke siyaseti bekliyor” ifadelerini kullandı.

"AYM önemli dönüş yaptı, mahkeme Erdoğan’ın talimatına uymayı yeğledi"

Anayasa Mahkemesi’nin tutuklu yazarlar Mehmet Altan ve Şahin Altay'ın tahliye kararına yerel mahkemelerin direnmesini de değerlendiren Tezcan, "Geçtiğimiz hafta skandal sayılabilecek bir yargı uygulamasıyla karşı karşıya kaldık” diye konuştu. Tezcan, şöyle devam etti:

"AYM önemli dönüş yaptı kararlarıyla. Tutuklu gazetecilerle ilgili hal ihlali kararı verdi ve tahliye edilmelerine işaret etti. Bir hukuk devletinde beklenen olması gereken şuydu: mahkemenin tahliye kararı vermesi. Mahkemeden AYM kararına uymasını bekledik ama mahkeme uymadı. Bunun yerine Sayın Erdoğan'ın talimatına uymayı yeğledi. İktidarın emrine uymayı yeğledi. Mahkemenin yaptığı suçtur. Hukuka aykırı şekilde görevini suistimal etmiştir Hukuk düzeninin olmadığı yerin adı darbe düzenidir. Bu tablo 20 Temmuz OHAL darbesinin yarattığı tablodur. Görüyoruz ki yargı, hukuk sarayın sınırları içine hapsolmaya başlıyor. Yargı kendisini sarayın sınırlarına hapsetmiştir."

"OHAL'i i altıncı kez uzatmanın hazırlığını yapıyorlar. Parlamentoya bunu indirecekler. Bu iktidar uyuşturucu, bonzai bağımlısı gibi OHAL bağımlısı olmuşlardır. Bu milleti cendere altında tutmaktadır. Parlamento kendi işlevini haklı ve doğru noktada tutmak istiyorsa yetkilerine sahip çıkmalıdır. Bu sıkışmışlığın içinde vatandaş kendisini yaktı Meclis önünde. Onu yakan OHAL düzeni. AK Parti iktidarının 2018'de Türkiye'ye layık gördüğü tablo bu tablodur. Bu milletin ayıbı değildir iktidarın ayıbıdır. Bu ayıp OHAL'i i uzatmaya oy verecek olan milletvekillerinin ayıbıdır."

CHP'nin önümüzdeki Şubat ayında gerçekleştireceği 36'ncı Olağan Kurultayının temasını 'adalet ve güven' olarak belirlediklerine işaret eden Tezcan şu ifadeleri kullandı: "Partiniz yenilendi.3-4 Şubat'ta kurultayımızı yapacağız. Tekin Bingöl bunu sizlerle hem kurultay, slogan hem kurultay düzenimizi sizlerle paylaşacak. Kurultayın temasını görüştük. 2017 yılı Türkiye için önemli bir süreçti. Önemli bir referandum geçirdi. Adalet Yürüyüşü ve Adalet Kurultayı gerçekleştirdik. Adalet kurultayında demokrasi, adalet ve huzur hareketi başladı. Türkiye'de yapılan bütün araştırmalar toplumun adalet istediğini gösteriyor. Korku toplumla egemen olmuş herkes bir çıkış arıyor. Toplum korkuya teslim edilmiş. 36'ncı kurultayımız adalet ve cesaret kurultayı olacak."

CHP’den MHP’ye: Körle yatan şaşı kalkar

Bülent Tezcan, AK Parti-MHP ittifakını eleştiren CHP hakkında MHP sözcülerinin açıklamalarının anımsatılması üzerine şöyle dedi: "Açıklamaları ibretle, dikkatle izliyoruz. Körle yatan şaşı kalkar atasözünü hatırlatıyorum. MHP, AKP'ye yanaştığı ölçüde onun diline de uyuyor. Onlara söyleyeceğimiz tek şey şaşı kalmamaya özen göstersinler."

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Gezi olayları sırasında attığı tweet nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemesine ilişkin Tezcan "İl başkanımız siyasette unutulan nezaketin ne olduğunu basın toplantısında göstermiş oldu" dedi. Tezcan, Ümit Kocasakal'ın CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklamasına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"CHP'nin üyesi olan herkes aday adayı olabilir. Aday adayı olanların aday olabilmesi için delegenin yüzde 10 imzasını alıp kurultay divanına vermesi gerekir. Herkes aday adayı, aday olabilir. Ancak hiç kimse aday olurken CHP'nin pozisyonunu ve durduğu hattı kendi keyfine göre tartışmaya açma imkanına, yetkisine, hakkına sahip değildir. CHP kuruluşundan bu yana misyonu belli bir partidir. Misyonu hem CHP'nin kuruluş değerlerini koruyan hem ulusal bütünlüğümüzü koruyan hem de Kurtuluş Savaşını Kuvayı Milliye ruhunu sosyal demokrasinin evrensel ilkeleriyle buluşturan bir siyasi partidir. Partinin kimliği parti programında bellidir, açar okurlarsa kimliği net anlatılır. Bugünkü partinin yönetim anlayışı bu kimlikten zerrece sapmayan bir yönetim anlayışıdır. Buna rağmen beğenmeyip aday olanlar olabilir onun da yönetimi bellidir. Buna rağmen beğenmeyip aday olanlar olabilir bunun da yöntemi bellidir."