T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'den Hakan Şükür'e yorumculuk yolunu kapatan teklif

Milletvekillerinin yapacağı işleri düzenleyen yasada değişiklik öngören teklif, TBMM Başkanlığı’na verildi.

23 Şubat 2012 16:54

 

 
Hülya Karabağlı - T24 / Ankara
 
CHP Bolu Milletvekili ve TBMM  Başkanlık Divanı üyesi Tanju Özcan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in "etik bulmuyorum” dediği futbol yorumcusu Hakan Şükür’ün peşini bırakmıyor. Özcan, milletvekillerinin yapacağı işleri düzenleyen yasada değişiklik öngören teklifini TBMM Başkanlığı’na verdi. Teklif, milletvekilinin kamu ve özel sektörde çalışamayacaklarını, ücretli danışmanlık, yorumculuk gibi adlarla görev yapamayacaklarını hükme bağlıyor. Tanju Özcan Şükür’e disiplin cezası verilmesi talebiyle Başkanlık Divanı’na yazılı başvuruya hazırlanıyor.
 
Hakan Şükür’ün AKP’den İstanbul Milletvekili olarak Meclis’e girdikten sonra Lig Tv’de futbol yorumculuğu tartılması hız kesmedi. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın izniyle yorumcu olduğunu anlatan Şükür, muhalefetin gündeminden düşmüyor. 
 
Başkanlık Divanı üyesi Tanju Özcan, “ TBMM üyeliği ile bağdaşmayan işler Hakkındaki  Yasaya bir madde eklenmesi için yasa teklifi verdi. Özcan’ın verdiği yasa teklifinde milletvekillerinin özel hukuk kapsamında faaliyet gösteren tüzel kişilikler bünyesinde sözleşmeli veya tam zamanlı çalışmalarını engelliyor. Teklifte “Milletvekilleri danışmanlık, yorumculuk gibi adlarla hiçbir suretle görev alamazlar TBMM Başkanlık Divanı, milletvekillerinin yasama görevi dışında üstlendiği görevler hakkında re’sen veya şikayet üzerine yapacağı ilk toplantıda karar alır” denildi.
 

Son 9 ayda 5 oylamaya katıldı 

 
Tanju Özcan düzenlediği basın toplantısında, “ 9 aydır milletvekilliği sıfatı taşıyan Hakan Şükür’ün bu kadar süre içinde sadece 5 kez oylamaya katıldığını; şike gibi Türkiye’yi ilgilendiren en önemli yasa düzenlemesinde bile olmadığını” ifade etti.
 
Özcan, “Sayın şükür kürsüye çıkıp iki kelam laf etmedi. Genel kuruldaki yasa görüşmelerinde zaten bulunmuyor. Her birleşimde yoklama yapılmıyor. Eğer yoklama yapılmış olsa devamsızlığı ortaya çıkar ve  üst üste 5 bileşime katılmadığı için milletvekilliği bile düşer. Hakan Şükür artık ‘Çok şükür ‘ deyip asli görevi olan milletvekilline dönmeli, paraya tamah etmekten vazgeçmeli."
 

Okyanus ötesine danıştı mı?

 
Özcan, Hakan Şükür’ün tepkileri ciddiye almadığına dikkat çekti ve “ Beyefendiye sordum problem yok ‘dedi diyor. Ama Meclis yöneten bir beyefendi daha var. Ona fikrini sormamış. Acaba, okyanus ötesinde abisine ‘Bu iş etik mi değil mi’ diye sordu mu."
 
 

ETİKETLER

hakan şükürchpspor yorumculuğu

İlgili Haberler

Hakan Şükür Meclis'e neden gidemediğini açıkladı

AKP milletvekili Hakan Şükür, son günlerde hakkında çıkan "Meclis'e gitmiyor" eleştirilerine yanıt verdi. Şükür, sağlık sorunlarının olduğu söyledi.

Arınç: Ben Şükür gibi yapmazdım

Arınç, Hakan Şükür’ün spor yorumculuğu yapmasına ilişkin olarak, "Etik açıdan veya siyasi açıdan 'bu yapılmalı mı?’ derseniz, bu kişiye bağlı bir davranış olur” dedi.

Hakan Şükür'ün yorumculuğu etik değil

Cemil Çiçek, Hakan Şükür’ün TV yorumculuğu için 'Etik bulmuyorum, ahlaki değil' dedi. Şükür, geri adım atmadı: Anayasa ve içtüzüğe göre engel yok.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24