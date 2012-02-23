CHP'den Hakan Şükür'e yorumculuk yolunu kapatan teklif

Hülya Karabağlı - T24 / Ankara

CHP Bolu Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı üyesi Tanju Özcan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in "etik bulmuyorum” dediği futbol yorumcusu Hakan Şükür’ün peşini bırakmıyor. Özcan, milletvekillerinin yapacağı işleri düzenleyen yasada değişiklik öngören teklifini TBMM Başkanlığı’na verdi. Teklif, milletvekilinin kamu ve özel sektörde çalışamayacaklarını, ücretli danışmanlık, yorumculuk gibi adlarla görev yapamayacaklarını hükme bağlıyor. Tanju Özcan Şükür’e disiplin cezası verilmesi talebiyle Başkanlık Divanı’na yazılı başvuruya hazırlanıyor.

Hakan Şükür’ün AKP’den İstanbul Milletvekili olarak Meclis’e girdikten sonra Lig Tv’de futbol yorumculuğu tartılması hız kesmedi. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın izniyle yorumcu olduğunu anlatan Şükür, muhalefetin gündeminden düşmüyor.

Başkanlık Divanı üyesi Tanju Özcan, “ TBMM üyeliği ile bağdaşmayan işler Hakkındaki Yasaya bir madde eklenmesi için yasa teklifi verdi. Özcan’ın verdiği yasa teklifinde milletvekillerinin özel hukuk kapsamında faaliyet gösteren tüzel kişilikler bünyesinde sözleşmeli veya tam zamanlı çalışmalarını engelliyor. Teklifte “Milletvekilleri danışmanlık, yorumculuk gibi adlarla hiçbir suretle görev alamazlar TBMM Başkanlık Divanı, milletvekillerinin yasama görevi dışında üstlendiği görevler hakkında re’sen veya şikayet üzerine yapacağı ilk toplantıda karar alır” denildi.

Son 9 ayda 5 oylamaya katıldı

Tanju Özcan düzenlediği basın toplantısında, “ 9 aydır milletvekilliği sıfatı taşıyan Hakan Şükür’ün bu kadar süre içinde sadece 5 kez oylamaya katıldığını; şike gibi Türkiye’yi ilgilendiren en önemli yasa düzenlemesinde bile olmadığını” ifade etti.

Özcan, “Sayın şükür kürsüye çıkıp iki kelam laf etmedi. Genel kuruldaki yasa görüşmelerinde zaten bulunmuyor. Her birleşimde yoklama yapılmıyor. Eğer yoklama yapılmış olsa devamsızlığı ortaya çıkar ve üst üste 5 bileşime katılmadığı için milletvekilliği bile düşer. Hakan Şükür artık ‘Çok şükür ‘ deyip asli görevi olan milletvekilline dönmeli, paraya tamah etmekten vazgeçmeli."

Okyanus ötesine danıştı mı?

Özcan, Hakan Şükür’ün tepkileri ciddiye almadığına dikkat çekti ve “ Beyefendiye sordum problem yok ‘dedi diyor. Ama Meclis yöneten bir beyefendi daha var. Ona fikrini sormamış. Acaba, okyanus ötesinde abisine ‘Bu iş etik mi değil mi’ diye sordu mu."