Arınç: Ben Şükür gibi yapmazdım

T24 - Hakan Şükür’ün TV’de program yapmasını değerlendiren Bülent Arınç, “Ben aynı durumda olsaydım, yapmak istemezdim. Ama yasada kısıtlayıcı bir hüküm yok” dedi

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP’nin MİT Yasası’nı Anayasa Mahkemesine götüreceğine ilişkin açıklamasıyla ilgili, “CHP, hiç olmazsa bu sözünü tutmalı ve anamuhalefet partisi olarak kendine tanınan müracaat hakkını kullanmalı” dedi. Arınç, Sanat Akmerkez’deki Hüsn-ü Hat sergisinin açılışı sırasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Muhalefetin, MİT Yasası ile ilgili eleştirilerine yönelik bir soru üzerine Arınç, bir süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu eleştiri ve endişelerine inanmadığını söylediğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

“Bu eleştirileri yapan muhalefet partisi ister CHP olsun, ister MHP, ister BDP olsun, bu eleştirilerinde ne kadar ciddi ve ne kadar samimi olduğunu göstermek için bu kanunun oylamasına katılması gerekirdi. Bunların hiçbiri ciddi ve samimi değildir. Eğer öyle olsaydı, en az 200 kişilik muhalefet partisi milletvekillerinden sadece 60’ı aleyhte oy kullanmazdı. Sayın Kılıçdaroğlu bu kadar tehlike diyor, bu kadar eleştiri yapıyor, peki niçin 136 milletvekilinden sadece 30’u aleyhte oy kullanıyor da, 10’da 8’i dışarıda başka şeyler yapıyor. Niçin 50-52 kişilik MHP’den 10 kişi aleyhte oy kullanıyor da, gerisi başka yerlerde duruyor. Niçin 29 kişilik BDP’den sadece 2 milletvekili aleyhte oy kullanıyor. Hem bu kanun vesilesiyle, hem de geçtiğimiz aylarda verilen gensorularda muhalefetin bu gayriciddi tutumunu görmüştük. Gensoru veriyor bakan hakkında, başbakan hakkında, fakat oylamasına bile katılmıyor. Muhalefet partileri bu konularda ne derlerse desin, milletvekillerinin tümüyle birlikte bu sözlerinin gereğini yapmadıkça bunların hiçbir söylediğine inanmayın.”



Etik ve siyasi olarak



Arınç, AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür’ün bir televizyon programında spor yorumculuğu yapmasına ilişkin olarak, “Yasak olmamasına rağmen, ‘Etik açıdan veya siyasi açıdan bu yapılmalı mı?’ derseniz, bu kişiye bağlı bir davranış olur. Mesela ben aynı durumda olsaydım, böyle bir şeyi yapmak istemezdim. Ama yasada kısıtlayıcı bir hüküm yok” dedi.