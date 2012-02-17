Hakan Şükür Meclis'e neden gidemediğini açıkladı

T24 - Galatasaray'ın ve Milli Takımın eski futbolcusu Hakan Şükür son günlerde hakkında yapılan eleştirilere twitter aracılığı ile cevap verdi.İşte Milletvekili Hakan Şükür'ün yaptığı açıklamalar;

"Son zamanlarda hakkımda çıkan konuşmalar hakkında açıklama yapma gereği hissettim ve bunları sizinle paylaşıyorum. Kamuoyuna ve Sevgili Halkımızın Dikkatine;

Son günlerde, kutsal saydığım TBMM çatısı altında, yüce milletimizin emaneti olan Meclis kürsüsünden şahsıma yönelik hiç bir hukuki dayanağı olmayan abartılı söylem ve spekülasyonlarda bulunulduğunu, oysa ki Anayasa'nın 82.maddesi ve TBMM iç tüzüğünün ilgili hükümlerine göre kamu ve kamu iştiraki olmayan özel bir TV kanalında spor yorumculuğu yapmama engel bir hal bulunmadığını siz değerli halkımızın ve kamuoyunun bilmesini isterim...Bunun yanısıra bildiğiniz üzere bir kaç ay önce burnumdan cerrahi bir operasyon geçirdim.

Ancak sonrasında nükseden sağlık sorunlarım ve ağır bir şekilde geçiriyor olduğum gribal enfeksiyon ve buna bağlı olarak aldığım serum tedavileri sebebiyle, TBMM Başkanlığına mevcut sağlık sorunlarımı mazeret göstererek Genel Kurul çalışmalarına üzülerek katılamadım.

Sağlık sorunlarım sebebiyle belirtmiş olduğum mazeretlerimi dahi Genel Kurul'a katılmıyor, gelmiyor diyerek yine bu cihetle kamuoyunu, ciddi anlamda yanıltmışlardır. Oysaki TBMM Genel Kurul çalışmalarında devamsızlığım olmadığı gibi halkımın emanet verdiği, bu kutsal görevimin ifasını büyük bir özenle yerine getirmekte olup, siz sevgili halkımızı yanıltıcı söylemlerde bulunanlar hakkında yasal işlemlere başlayacağımı siz değerli halkımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımla duyururum.