Hangisi daha çok oturuma katıldı, bebek Victoria mı, Hakan Şükür mü?

T24 - 6 haftalık iken İtalya’da parlamentoya annesinin kucağında gelen Victoria adeta parlamentoda büyürken, İstanbul vekili Hakan Şükür, 4 komisyon toplantısının birine katıldı, 25 oylamada ise hiç yoktu

İtalya’dan Avrupa Parlamentosu (AP) vekilliğine seçilmesinin ardından anne olan ve henüz altı haftalık iken parlamento oylamasına gelince dikkatleri üzerine çeken Licia Ronzulli’nin kızı Victoria adeta parlamentoda büyüyor. Victoria bu haliyle anne olmanın da çalışmaya engel olmadığının kanıtı olarak görülürken, “yasama faaliyetlerine, Türkiye’deki İstanbul milletvekili Hakan Şükür’den daha fazla katılıyor, parlamentoya daha çok devam ediyor” esprilerine yol açtı.

2009’da AP’ye seçilen Ronzulli, 2010 yılı Ağustos ayında kızı Victoria’yı dünyaya getirdi. Kızının doğumundan sadece 6 hafta sonra ise parlamentoda yapılan bir oylamaya, kucağında onunla katıldı. Kucağında bebeği ile dünya basınının gündemine oturan Ronzulli’nin kızı Victoria daha sonra sık sık annesi ile parlamentoya geldi.

Neredeyse oturum kaçırmadı

Siyasete atılmadan önce hemşirelik ve hastane yöneticiliği yapan 35 yaşındaki vekilin parlamentodaki oturumlara katılım oranı ise oldukça yüksek. Ronzulli seçildiği günden beri düzenlenen 143 oturumdan 129’una katılan, yüzde 90.21’lik bir devamlılık oranına sahip. Bugüne kadar 133 önerge veren vekil, 367 kere söz aldı. 754 delege içerisinde katılım oranları sıralamasında 402. sırada yer alıyor.

Ronzulli’nin ismi daha önceleri İtalya’nın eski başbakanı Berlusconi’nin eskort kız skandalına karışmıştı. Berlusconi’nin misafirlerine eskort kız sağladığı iddia edilen skandalda, Ronzulli’nin de Villa Certosa’ya gelen eskort kızların geliş gidişlerini ve hangi odada eskortluk edeceklerini ayarladığı iddia edilmişti. Ronzulli bu iddiaları yalanlamış, Villa Certosa’ya daha önce hiç gitmediğini söylemişti. Sonrasında yaptığı bir açıklamada ise Villa Certosa’ya gittiğini fakat yanında hep kocasının olduğunu belirtmişti.

4 toplantının 3’üne katılmadı

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, TBMM’nin önceki günkü oturumuna hasta olduğu için katılmayan Hakan Şükür hakkında Genel Kurul’da tartışma yaşanmıştı. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Şükür için önce “Ben Balgat’ta lisede ücretsiz ders vermek için başvurdum, Meclis Başkanı izin vermedi. Hakan Şükür’e ayda 200 milyar liraya yorum yapması için Başbakan izin vermiş. Milletvekilleri Başbakanın marabası değildir” diye konuşunca ortam gerilmişti. İnce sözlerini, “Ben Sayın Hakan Şükür’ü bu kürsüde aylık takibe aldım. 4 komisyon toplantısının 3’üne katılmamış. 35 açık oylama yapılmış 25’ine katılmamış. Hiç soru önergesi vermemiş. 11 milyarlık maaşı beğenmemiş, 200 milyar liraya gitmiş televizyonda yorum yapmış” diye sürdürmüştü.

Şükür’ün spor yorumculuğu yapması da eleştirilere konu oluyor. Bebek Victoria’nın annesi ise tam 129 oturuma katıldı.