Hakan Şükür'ün yorumculuğu etik değil

T24- Cemil Çiçek, Hakan Şükür’ün TV yorumculuğu için "Etik değil" dedi. Şükür, geri adım atmadı: “Anayasa ve içtüzüğe göre engel yok. 150-200 bin lira da almıyorum. Keşke öyle olsa...”

Vatan gazetesinin haberine göre, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’ten, eski milli futbolcu AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür’ün yorumculuğuna “ağır yorum” geldi. Çiçek, TBMM Başkanlık Divanı’nın dünkü toplantısında konunun muhalefet partili üyeler tarafından gündeme getirilmesi üzerine, “Yasal boşluktan faydalanıyor. Kamu kurumlarında çalışmaya ilişkin net düzenleme var ama özel sektörle ilgili mevzuatta hüküm yok. Ben yaptığını etik bulmuyorum. Diğer parlamentolardaki gibi Etik Kurulumuz olsaydı, Şükür’ün çalışması sözkonusu olmazdı” dedi.

Çiçek’in bu sözlerinin aktarıldığı Şükür ise, “Sayın Başkan’ın kendisinden bu sözleri duymadan bir şey söylemem” diyerek yanıt vermekten kaçındı. Şükür yorumculuk konusunda geri adım atmadı. Yorumculuk karşılığı 150-200 bin lira gibi bir para aldığının iddia edildiğini ifade ederken “Keşke öyle olsa...” diyerek bu rakamların doğru olmadığı mesajını veren Şükür, “Söyledikleri rakamları kanıtlasınlar ben paylaşmaya hazırım” diye konuştu.

CHP gündeme getirdi

Şükür’ün bir TV kanalında futbol yorumculuğu yapmasıyla başlayan tartışma Başkanlık Divanı’nın dünkü toplantısında da sürdü. CHP’li üyeler toplantıda konuyu gündeme getirerek, “Şükür televizyonda ücret karşılığı program yapıyor. Ama doktor, öğretmen olan milletvekili arkadaşlarımızın ücretsiz hizmet verme istekleri Meclis Başkanlığı’nca reddediliyor. Bu Meclis’in itibarını zedeliyor. Başkanlık Divanı bu konuda karar almalı. Vatandaş milletvekilini Meclis’e ihale takip edebilsin, para kazanabilecek başka işler yapsın, TV’de yorumculuk yapsın diye göndermiyor. Şükür arkadaşımız yorumculuktan milletvekili aylığının kat kat fazlasını kazanıyor” diyerek, Çiçek’e “Siz bunu doğru buluyor musunuz?” sorusunu yönelttiler. Alınan bilgiye göre Çiçek şu değerlendirmeyi yaptı:

Çiçek, 'Şükür bana gelmedi'

“Sayın Şükür bana ne geldi, ne konuştu. Sözlü ya da yazılı başvuru da yapmadı. Bana danışmadı. Dolayısıyla benim de kendisine bir tavsiyem olmadı. Ben şahsen Hakan Şükür’ün yaptığını etik bulmuyorum. Ancak burada bir yasal boşluk var. Bu boşluktan faydalanıyor. Kamu kurumlarında çalışmaya ilişkin net bir düzenleme var ama özel sektörle ilgili mevzuatta hüküm bulunmuyor. Bana danışmış olsaydı ben kendisine fikrimi söylerdim; etik, ahlaki değil derdim. Ama danışmadı. Bizim parlamentomuzda başka pek çok ülke parlamentosunda olduğu gibi bir Etik Kurulu yok. Eğer böyle bir kurulumuz olsaydı, Şükür’ün çalışması sözkonusu olamazdı. “

Şükür, 'Yasal bir engel yok'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın “Ben olsaydım yapmazdım” sözlerinin ardından TBMM Başkanı Çiçek’ten gelen tepki sözlerinin aktarıldığı AK Partili Şükür ise, yorumculuk yapma konusunda geri adım atmadı. TBMM kulisinde bir grup gazetecinin Çiçek’in sözlerini aktararak “Başkan da yorumculuğunuz için etik değil diyor. Ne diyorsunuz?” şeklindeki sorusunu yanıtlayan Şükür, “Sayın Başkan’ın kendisinden duymadığım için birşey söyleyemem” dedi. Ancak Şükür, bu sözlerinin ardından yorumculuk yapmasının yasalara uygun olduğunu ifade etti: “Siyasete girmeden nelerle karşılaşabileceğimi biliyordum. Ben futbolda belli bir yere gelmiş bir kişiyim. Bu teklif gelince gençlere, futbola destek olsun diye kabul ettim. 11 bin lirayı beğenmedi diyenler popülist yorumlar bulunuyor. Ben hafta sonları yorum yapıyorum televizyonda. Onun dışında hem Meclis çalışmalarına, hem komisyon çalışmalarına, hem de partinin toplantılarına, ayrıca sosyal sorumluluk projelerine katılıyorum.”

Okuruklarını anlamıyorlar

Yasa dışı bir şey yapmadığını belirten Hakan Şükür sözlerine şöyle devam etti: “Keclis Başkanlığı’na yazılı başvurmadım ama Genel Sekreterliğe sözlü olarak sordum. Yasalara uygun olduğunu bildirdiler. Sayın Meclis Başkanı’nı böyle bir konu için rahatsız etmek istemedim. Hepimizin saygı duyması gereken bir Anayasa var. Ben Anayasayı, yasaları, İçtüzüğü okudum. Okuduğumu anlayabilen bir insanım. Beyefendi (Başbakan) de ‘Yasalara aykırı bir durum yoksa senin kararın’ dedi. Yasalarda da engel olmadığına göre benim yaptığımda yanlış bir şey yok. Bunun dışında konuşanlar ya okuduklarını anlamıyorlar ya da başka hesapları var. 150 bin lira 200 bin lira gibi rakamlar telaffuz ediliyor. Ama keşke öyle olsa... İddia ettikleri rakamları kanıtlasınlar ben paylaşmaya hazırım.”

Hayatını yazıyor

Hakan Şükür, “Şu anda hayatımı anlatan bir kitap yazıyorum” dedi, içeriği sorulunca da “Yaşadıklarım, futbol ve inancım...” yanıtını verdi...