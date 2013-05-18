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Politika

CHP'den Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı'na istifa çağrısı

Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Hannes Swoboda’ya mektup yazan CHP, Swoboda'ya istifa çağrısında bulundu

18 Mayıs 2013 20:51

CHP, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Hannes Swoboda'ya mektup yazarak istifaya çağırdı.

CHP Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörü ve Genel Başkan Danışmanı Ali Kılıç tarafından kaleme alınan mektupta, AP Sosyalist Grup Başkanı Hannes Swoboda'nın temsil ettiği Sosyalist düşünceye ihanet ettiği savunuldu.

CHP'nin mektupunda, "Kanlı senaryoya imza atanlarla kol kola girdiniz" ifadelerine yer verildi.

CHP'nin Swoboda'dan ders almayacağını ancak ders verecek konumda olduğunu belirten Ali Kılıç, "Tarihte onurlu olarak anılmak istiyorsanız işgal ettiğiniz o koltuğu bırakırsınız" dedi.

 

Başbakan yargıya taşıdı

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'e benzeten sözlerinden geri adım atmazken, Avrupa Parlamentosu'nda sarfedilen o sözler Türkiye'de yargıya taşındı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisini Esad'a benzeten sözlerini yargıya taşıyacağını söyledi.

 

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