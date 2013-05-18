CHP'den Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı'na istifa çağrısı

CHP, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Hannes Swoboda'ya mektup yazarak istifaya çağırdı.

CHP Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörü ve Genel Başkan Danışmanı Ali Kılıç tarafından kaleme alınan mektupta, AP Sosyalist Grup Başkanı Hannes Swoboda'nın temsil ettiği Sosyalist düşünceye ihanet ettiği savunuldu.

CHP'nin mektupunda, "Kanlı senaryoya imza atanlarla kol kola girdiniz" ifadelerine yer verildi.

CHP'nin Swoboda'dan ders almayacağını ancak ders verecek konumda olduğunu belirten Ali Kılıç, "Tarihte onurlu olarak anılmak istiyorsanız işgal ettiğiniz o koltuğu bırakırsınız" dedi.

Başbakan yargıya taşıdı

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