Kılıçdaroğlu'nun 'katil' benzetmesi mahkemeye taşınıyor



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini Suriye Esed'e benzeten açıklamalarını yargıya taşıyacağını söyledi.

ABD'de bulunan Başbakan Erdoğan, Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, bir soru üzerine Kılıçdaroğlu'nun Brüksel temasları sırasında kendisiyle ilgili yaptığı Esed benzetmesine değindi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri nedeniyle yargı önünde hesap vereceğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu anda ABD'de ülkemin menfaatleriyle alakalı mücadele içerisindeyim. Fakat ana muhalefet partisi lideri de Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ile ilgili akla hayale gelmeyecek hakaretleri yapacak bir anlayışın içerisinde.

Ben zaten süreçle ilgili konuyu tamamıyla avukatlarıma havale ettim.

Başbakan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisini Esed'e benzeten açıklamalarını yargıya taşıyacağını söyledi.

ABD'de bulunan Başbakan Erdoğan, Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, bir soru üzerine Kılıçdaroğlu'nun Brüksel temasları sırasında kendisiyle ilgili yaptığı Esad benzetmesine değindi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri nedeniyle yargı önünde hesap vereceğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na hiç kimsenin katil deme cüretini göstermesine müsaade etmeyiz. Ne Uludere'de ne Hatay'da cereyan etmiş olaylarla ilgili katil demesine asla müsaade etmeyiz. Hukuk devletinde bunu temizleyecek bir yer vardır o da yargıdır.

Yargıda hesabını muhakkak verecektir kendisi. Meydanlarda, ben aldığım edep sebebiyle ona aynı dille konuşmam. O dille cevap vermesini çok iyi bilen bir kültüre sahibim ama o seviyeye asla düşmem. Çünkü ben Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıyım. 76 milyonun başbakanıyım. İnanıyorum ki bu süreçten CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarım da rahatsızdır."

Brüksel'de kriz

Kılıçdaroğlu'nun Brüksel temasları sırasında sarfettiği sözler küçük çaplı bir krize neden olmuştu.

Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grup Başkanı Hannes Swoboda yaptığı basın toplantısında Erdoğan'ı eleştirmişti.

Esad ile Erdoğan'ın "baskıcı" olduklarını ve aralarında "ton farkı" bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Ne fark var aralarında demokrasi açısından?" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine tepki gösteren Swoboda ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada Erdogan'ı Esad'la kıyaslayan herhangi bir açıklamanın, sadece yanlış bir anlama olabileceğine vurgu yapmıştı.