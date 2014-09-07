CHP'de PM ve YDK için oylama bitti, sayıma geçildi

CHP'nin 18. Olağanüstü Kurultayı'nda, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin belirlendiği oy kullanma işlemi sona erdi. Saat 22.30'da oy sayımına geçildi.

ATO Congressiumdaki kurultayda, delegeler, 24 sandıkta oylarını kullandı. Salonda yapılan anonsla "oy kullanma işleminin sona erdiği" belirtildi. Sandık görevlileri oy sayımına başladı.

Parti Meclisi (PM) için 474 başvuru olduğunu açıkladı. Kurultayda, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için de 98 başvuru yapıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin PM ve YDK listeleri