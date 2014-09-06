CHP'de asıl yarış Parti Meclisi'nde yaşanacak

CHP 18. Olağanüstü Kurultayı'nda seçim için ara verilmesiyle birlikte bir anlamda parti kulisleri hareketlendi. CHP'de parti içi seçim yarışı genel başkanlık açısından değil Parti Meclisi Üyeliği noktasında gerçekleşiyor.



Kurultaya ev sahipliği yapmakta olan ATO Kongre Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin fotoğrafları veya afişlerinden sayıca kat kat fazla CHP PM adaylarına ait afişler, broşürler bulunması dikkat çekiyor. Yarın gerçekleşecek PM seçimi sonucunda Kılıçdaroğlu'nun kontrolüne ve dolayısıyla liderliğine karşı parti içi muhalefet kimliğini temsil edecek isimler kendilerine yer bulacak mı merak ediliyor.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran'a göre de, CHP PM'ye 500'ü aşkın aday çıkması parti içi demokrasiyi sergiliyor. Ancak yarın PM'de yine yeniden 'ulusalcı' gibi gruplardan temsilciler olmasıyla birlikte CHP'de bütünleşme sağlanabilecek mi yoksa parti içi tartışmalar sürecek mi kısa zamanda ortaya çıkacak.

Bekaroğlu: Seçim kaybetmeyi biliyorum, siyasetçiyim

CHP'de 60 kişilik PM'de milletvekilleri dahil herkes çarşaf listeden seçilebilmek için delegeleri yakın takipte tutuyor.

Bu noktada birkaç gün önce CHP'ye üye olan ve 'parti sağa kayıyor' eleştirilerindeki hedeflerden birisi olan Mehmet Bekaroğlu ismi kurultay salonunda delegeleri takip eden değil delegelerce takip edilen isim oldu. Bekaroğlu'nun yanına gelerek kendisini tanıtmaya çalışan CHP'liler göze çarptı.

CHP PM adaylığını T24'e değerlendiren Bekaroğlu, ''Sayın Kılıçdaroğlu tarafından listeye yerleştirilirsem de bunun normal olduğunu düşünüyorum. CHP üyesi olalı sadece birkaç gün oldu ve delegeleri tanımıyorum. Çarşaf listede eğer delegeler beni çizerse bunu anlarım. Seçim kaybetmeyi biliyorum, siyasetçiyim. Ama Kılıçdaroğlu'nun şahsımı eğer isterse partide görevlendirmesini de doğal görmek gerekir'' dedi.

CHP sahaya inmeye kararlı görünüyor

Bu kurultay sonrasında CHP'nin yoluna 2015 genel seçimleri için her gün çalışarak devam edeceğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, bugünden sonra CHP'nin parti içi muhalefet ile anılmayacağını da ifade etti. Oran, artık CHP'nin her gün sahada 2015 genel seçimleri için çalışacağını da belirti.



CHP'li Oran gibi parti yönetimindeki Engin Altay, Akif Hamzaçebi, Haluk Koç medyaya yaptıkları açıklamada, tabiri caizse ağız birliği etmişcesine partide artık birlikte hareket edileceği mesajını verdi. Bir anlamda CHP 18. Olağanüstü Kurultayı'nın ''Birlik ve Kardeşlik'' sloganıyla uyumlu mesajları dikkat çeken CHP yönetimi, 'ulusalcılar' olarak adlandırılan milletvekilleriyle yola nasıl devam edeceği konusunda net bir yanıt ortaya koyamadı.



Kurultayda sessizliği dikkat çeken isim ise, Emine Ülker Tarhan oldu. Tarhan, CHP'de bu kurultay sürecine neden olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmeleddin İhsanoğlu'nun aday gösterilmesine karşı çıkan isimlerden birisiydi. Tarhan'ın TBMM'deki makamınca kurultaya katıldığı yönünde bilgi verilmesine karşın gün boyunca pek ortada görülmemesi dikkat çekti.