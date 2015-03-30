CHP ön seçiminde kim ne kadar oy aldı, kimler liste dışı kaldı?

41 il ve 45 seçim bölgesindeki milletvekili adaylarını belirlemek için önseçime giden CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu Ankara’da kullandı. İzmir 2. bölgeden aday olan Kılıçdaroğlu, “Gençlerin ve kadınların seçildiği bir önseçim olması benim en büyük arzum” dedi. Yaklaşık 760 bin CHP üyesinin oy kullanma hakkının bulunduğu önseçime katılım yüzde 50 seviyesinde kaldı.

Kılıçdaroğlu İzmir 2’nci bölgede büyük oy farkıyla birinci çıkmayı başardı. Kılıçdaroğlu, geçerli oyun yüzde 85’ini aldı. Bu sonuçla, ilk sıranın genel merkez kontenjanından bir kadına ayrılacağı 2’nci bölgede, Kılıçdaroğlu 7 Haziran’daki genel seçime 2’nci sıradan katılacak.

İkinci bölge

1. Kemal Kılıçdaroğlu 32 bin 75 oy

2. Mustafa Balbay 15 bin 634 oy

3. Atilla Sertel 12 bin 268 oy

4. Kamil Okyay Sındır 10 bin 708 oy

5. Ali Engin 8 bin 723 oy



Önseçimde 32 bin 75 oy alan Kılıçdaroğlu’nu 15 bin 634 oy alan Mustafa Balbay ile Atilla Serter izledi. 1’inci bölgenin birincisi ise mevcut milletvekillerinden Musa Çam oldu.

Birinci bölge

1. Musa Çam 16 bin 819 oy

2. Tacettin Bayır 9 bin 379 oy

3. Ali Yiğit 9 bin 129 oy

4. Murat Bakan 8 bin 670 oy

5. Muhsin Kurt 7 bin 696 oy

Ankara'da Aylin Nazlıaka'dan büyük başarı

Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, birinci ve ikinci bölgede resmi olmayan sonuçların belli olduğunu söyledi.

Ankara 1. bölgede eski CHP İl Başkanı Necati Yılmaz'ın birinci sırada yer aldığını bildiren Keskin, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın ise ikinci sırada seçildiğini belirtti.

Üçüncü sırada Avukat Ali Haydar Hakverdi'nin bulunduğunu aktaran Keskin, diğer adayları ise sırasıyla şöyle açıkladı:

"Avukat Hikmet Tepe, Faruk Özdemir, Gamze Taşçıer, Emre Doğan, Selahattin Emre, Durdu Özbolat, Sema Aksoy, Kazım Sönmez, Erdoğan Kılıç, Birsen Temir ve İlyas Güven Eroğlu."

Önder Sav listeye giremedi

Ankara 1’inci bölgede eski Genel Sekreter Önder Sav ve Sav’a yakın isimlerden Hakkı Süha Okay için sonuçlar bekledikleri gibi olmadı.

Keskin, eski Genel Sekreter Önder Sav ile Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Süha Okay'ın ise ilk 14 içinde yer almadığını bildirdi.

Keçiören Belediye Başkan adayı 1. çıktı

Ankara 2. bölgede Keçiören belediye başkan adayı Murat Emir'in ilk sırada çıktığını kaydeden Keskin, ikinci sırada Nihat Yeşil, üçüncü sırada Ali Rıza Erbay, dördüncü sırada ise Celalettin Koç'un yer aldığını söyledi.

İkinci bölgede diğer adaylar ise şöyle:

"Semra Dinçer, Barış Ozan Vural, Ali Yılmaz."

Sarıgül 5. oldu!

Üç seçim bölgesi olan İstanbul’da en dikkat çekici rekabet 2’nci bölgede sürprizler yaşanmasına neden oldu.

İstanbul’daki ön seçimde oy sayma işlemi bitti. Parti kaynaklarından alınan ve resmi olmayan sonuçlara göre, en fazla oyu 1. Bölge’de Mahmut Tanal, 2. Bölge’de Aykut Erdoğdu, 3. Bölge’de ise İlhan Cihaner aldı.

Resmi olmamakla birlikte 2. Bölge'de sıralama şöyle oldu:

1- Aykut Erdoğdu

2- Dursun Çiçek

3- Gülay Yedekçi

4- Didem Engin

5-Mustafa Sarıgül

6- Melda Onur

(Bu bölgede 1, 3, 5 ve 7’nci sıralara kontenjan gelecek. Bu durumda Engin ve Sarıgül’ün sıraları dörder kayacak. Yani Engin 8’inci, Sarıgül 9’uncu ve Onur da 10’uncu sıraya kayacaklar. 2011 seçiminde bu bölgede 27 milletvekilliğinden 9’unu CHP çıkarmıştı. 7 Haziran’da bölgenin milletvekili sayısı 26’ya düşürüldü.

İstanbul rekabeti

İstanbul 1’inci bölgede milletvekili Mahmut Tanal, Gamze İlgezdi ve Barış Yarkadaş ilk üç sırayı aldı.

3’üncü bölgede İlhan Cihaner ilk sırada. Cihaner'i, Ali Şeker ve Zeynel Emre takip etti.

Baykal'ın hem oyu geçersiz sayıldı hem de ikinci sırada

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya'da 14 kişilik milletvekili aday listesinin belirlenmesi için yapılan ön seçimden kesin olmayan sonuçlara 2. sırada çıktı.

Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontenjandan birinci sıradan adaylık teklifini reddetmiş ve ön seçime girmişti.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Antalya’daki 14 kişilik milletvekili aday listesinin belirlenmesi için yapılan ön seçimde hatalı oy kullandı.

Adaylık için yarışan Baykal, kızı Aslı Baykal ile oyunu kullanmak için Muratpaşa ilçesinde bulunan Türk Telekom Anadolu Lisesi’ndeki 11 No’lu sandığa geldi.

“Ne yapacağız şimdi, hatırlayalım tekrar. 7’den az, 13’ten fazla olmayacak... Yanına işaretleyeceğiz. Altına imza yok” diyen Baykal, zarf ve oy pusulasını alarak kabine gitti. Baykal, burada uzun bir süre bekledikten sonra “Bir tane daha alabilir miyim? Bunu iptal edeyim. 14 tane işaretlemişim” dedi.

Sandık görevlileri ise “Olmuyor, veremiyoruz” karşılığını verdi. Bunun üzerine “Ne yapacağız, iptal mi oldu şimdi?” diye soran Baykal, “İptal olur” yanıtını aldı.

Milletvekili Osman Kaptan’ın devreye girmesi de yeni oy pusulası alınmasını sağlamayınca CHP seçim müdürü arandı. Ancak seçim müdürünün de yanıtı farklı olmadı. Bunun üzerine Baykal, “Hayırlı olsun” diyerek okuldan ayrıldı.

Antalya’da CHP’nin 96 milletvekili aday adayının yarıştığı önseçimde ipi, en yakın rakibi Deniz Baykal’a 1390 oy farkla 46 yaşındaki Dr. Niyazi Nefi Kara göğüsledi.

Seçimin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre CHP’nin Antalya’da 14 kişilik milletvekili listesinin birinci sırasına 9 bin 905 oyla Niyazi Nefi Kara yerleşirken onu Deniz Baykal 8 bin 515 oyla takip etti.

Baykal’ın ardından önseçimde Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Mustafa Akaydın 8 bin 140 oy alırken, Akaydın’ın sıralamadaki yeri 4 oldu. CHP Genel Merkezi Antalya’da 3’üncü sırada kontenjan hakkını kullandı ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Çetin Osman Budak’a 3’üncü sırayı bıraktı.

Akaydın’ın ardından eski İl Başkanı Devrim Kök 7 bin 319 oyla listenin 5’inci sırasını alırken, sırasıyla Figen Çalıkuşu 6 bin 433, Rafet Zeybek 5 bin 813, Nusret Bayar 5 bin 344, Deniz Filiz 5 bin 330, Sultan Yeğen 5 bin 310, Sevindik Gizli 4 bin 881, Cavit Arı 4 bin 725, İbrahim Keser 4 bin 418, Murat Bulat 4 bin 362 oy aldı.

Antalya’da Baykal’la birlikte ön seçime giren iki milletvekili Yıldıray Sapan ve Gürkut Acar liste dışı kaldı.

Diğer kazanan ve kaybeden milletvekilleri

CHP'nin Manisa'da gerçekleştirdiği ön seçimde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut milletvekillerinden Metin Lütfi Baydar 8 bin 70 oy, Sinop'ta Barış Karadeniz bin 482 oy , Ordu'da Seyit Torun 4 bin 30 oy, Manisa'da Özgür Özel 10 bin 461 oy aldı.

Giresun'da Bülent Bektaşoğlu 2 bin 535 oy, Çorum'da Tufan Köse 5 bin 243 oy, Isparta'da İrfan Bakır bin 269 oy, Kırklareli'de Turabi Kayan 5 bin 348 oy, Burdur'da Mehmet Göker bin 720 oy, Edirne'de Okan Gaytancıoğlu 3 bin 565 oy aldı.

Niğde'de Doğan Şafak 2 bin 403 oy, Nevşehir'de Bülent Zeki Tekiner bin 129 oy, Afyonkarahisar'da Burcu Kayıkçı 2 bin 280 oy, Samsun'da Kemal Zeybet 4 bin 808 oy, Konya'da Mustafa Hüsnü Bozkurt 3 bin 140 oy, Bursa'da Ceyhun İrgil 8 bin 302 oy, Trabzon'da Haluk Pekşen 3 bin 519 oy aldı.

Uşak'ta ön seçimde CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, aday listesi sıralamasına giremedi. 10 adayın yarıştığı ön seçimlerde Yılmaz dördüncü sırada yer alırken, ilde en fazla oyu 3 bin 315 oy ile Özkan Yalım aldı.

Afyonkarahisar'ın mevcut CHP milletvekili Ahmet Toptaş da bin 472 oy ile altıncı sırada yer alabildi.

Manisa’nın diğer milletvekilleri Hasan Ören ve Sakine Öz ilk dörde giremedi.

Kırklareli’nde Turgut Dibek, Çanakkale’de Serdar Soydan, Uşak’ta Dilek Akagün Yılmaz, Afyon’da Ahmet Toptaş, Balıkesir’de Nedret Akova ve Ahmet Gümüş kentlerinde listeye giremezken, Amasya’da Ramis Topal ve Giresun’da Selahattin Karaahmetoğlu önseçimde ikinci, Balıkesir’de Namık Havutça üçüncü oldu.

Çanakkale’de Ali Sarıbaş, Ordu’da İdris Yıldız, Sivas’ta Malik Özdemir, Erzincan’da Muharrem Işık listenin sonlarında yer bulabildi.

İki kadın aday ilk sırada

Afyon’da Burcu Kayıkçı ve Denizli’de Melike Basmacı ilk sırada.

Adnan Keskin ilk 7’de kendisine yer bulamadı. Afyonkarahisar’da yaklaşık 4 bin 500 CHP’linin oy kullandığı seçimlerde en yakın rakibini 269 oyla geçen Avukat Burcu Kayıkçı birinci seçildi.



