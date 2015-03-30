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CHP ön seçiminde Mustafa Sarıgül sürprizi

CHP ön seçiminde İstanbul'dan şaşırtıcı sonuçlar...

30 Mart 2015 02:53

İstanbul 2. Seçim Bölgesi'nde, milletvekilleri Aykut Erdoğdu ve Melda Onur ile Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül yarıştı. Ön seçimin iddialı isimlerinden Mustafa Sarıgül ise resmi olmayan sonuçlara göre 5. sırada görünüyor, bu sıralamayla milletvekilliği ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.

CHP kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul 2. Bölgede ilk sırada Aykut Erdoğdu, ikinci sırada Dursun Çiçek, üçüncü sırada Didem Engin yer alıyor. Resmi olmayan sonuçalra göre Mustafa Sarıgül'ün ön seçimi 5. sırada tamamladığı açıklandı. Bu sonuçlara göre Sarıgül, İstanbul 2. Bölge'de 1,3,5,7 sıralar CHP Genel Merkezi kontenjanından seçildiği için 9. sıradan milletvekili adayı olabilecek. CHP'nin 2011 Genel Seçimleri'nden İstanbul 2. Bölge'den 9 milletvekiliği çıkardığı düşünülürse Sarıgül'ü zor bir seçim dönemi bekliyor.

 

CHP'de İstanbul'da milletvekili adayları nasıl belirleniyor?

 

İstanbul’un üç seçim bölgesinde de 1, 3, 5, ve 7’inci sıra milletvekili adayları genel merkez tarafından belirlenecek. Önseçimde ilk dört sırayı alan isimler 2,4,6 ve 8’inci sıralara yerleştirilecek. İstanbul gibi İzmir ve Ankara’nın iki seçim bölgesinin ilk sıralarına da kadın adaylar getirilecek.

 

İstanbul'da son durum

 

İstanbul’da, CHP üyelerinin 7 Haziran’daki Genel Seçim’de yarışacak milletvekilli adaylarını önseçimle belirlemek için kullandığı oyların sayımı ve ilçelerden gelen tutanakların birleştirilmesi işlemi büyük oranda tamamlandı. Alınan bilgiye göre, saat 02.00 itibariyle, 1. Bölge’de Mahmut Tanal, 2. Bölge’de Aykut Erdoğdu, 3. Bölge’de de İlhan Cihaner ilk sırada yer aldı.

170 aday adayının yarıştığı 1. Bölge’de Mahmut Tanal ilk sırada yer alırken, Gamze İlgezdi ikinci, Barış Yarkadaş da üçüncü durumda.

2. Bölge’de ilk sırada Aykut Erdoğdu, ikinci sırada Dursun Çiçek, üçüncü sırada Gülay Yedekçi Arslan, dördüncü sırada Didem Engin yer aldı.

 

Sarıgül 5. sırada

 

2. Bölge’de, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül 5. sırada yer bulabildi. Sarıgül ile 6. sırada yer alan Yüksel Mansur Kılıç arasında az bir fark olduğu belirtildi. Bu bölgede henüz kesin sonuç açıklanmadı.

3. Bölge’de ise İlhan Cihaner birinci oldu. Cihaner’i, Ali Şeker ve Zeynel Emre takip ediyor.

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