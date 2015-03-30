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CHP'li Dilek Akagün Yılmaz ön seçime takıldı

Ön seçim sonucuna göre, Özkan Yalım 3 bin 315, İsmet Akın 2 bin 83, Mustafa Aydın 2 bin 50 oyla CHP listesinden milletvekili adayı olmaya hak kazandı

30 Mart 2015 02:34

Uşak'taki ön seçimde, CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, milletvekili aday listesi sıralamasına giremedi.

CHP'nin 7 Haziran'da yapılacak TBMM 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde adaylarını belirlemek üzere ön seçim yaptığı 41 il arasında yer alan Uşak'ta, 3 kişilik milletvekili aday listesine girmek için 10 aday adayı yarıştı.

Ön seçim sonucuna göre, Özkan Yalım 3 bin 315, İsmet Akın 2 bin 83, Mustafa Aydın 2 bin 50 oyla CHP listesinden milletvekili adayı olmaya hak kazandı. Listeye giremeyen CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın, dördüncü sırada yer aldığı bildirildi.

CHP İl Başkanı Ferit Celal Güray, ön seçimin demokratik olgunlukla sona erdiğini ifade ederek, adaylara ve partililere teşekkür etti.

Seçimi birinci sırada tamamlayan Özkan Yalım ise Uşak'tan iki milletvekili çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Dilek Akagün Yılmaz son olarak  Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Dersim olayları için özür dilemesine tepki göstermesiyle gündeme gelmiş ve Tanrıkulu için "CHP adına böylesi bir özrü dilemeye hakkı da yoktur haddi de yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

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