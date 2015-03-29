CHP ön seçiminde Deniz Baykal Antalya’da oy kullandığı sandıktan üçüncü çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki Telekom Anadolu Lisesi’nde oy kullandığı 11 numaralı sandıktan üçüncü çıktı.

CHP’nin Antalya milletvekili adaylarını belirlemek için gittiği ön seçimde oy sayma işlemleri devam ediyor. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Muratpaşa ilçesindeki Telekom Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandığı 11 numaralı sandıkta sayım işlemleri sona erdi. 92 üyenin oyunu kullandığı 11 numaralı sandıktan 5 üyenin oyu önce belirtilen 7’den az 13’ten fazla olmama kuralına göre geçersiz sayıldı. Üyelerden Niyazi Nefi Kara 38, Devrim Kök 34, Deniz Baykal 33, Mustafa Akaydın 32 ve Deniz Filiz 30 oy aldı.

CHP eski liderinin fazla sayıda işaretleme yapıp, "Gereken düzenlemeyi yaptım" dediği oy pusulası ise geçersiz sayıldı. Sandıkta 5 oy geçersiz sayıldı.