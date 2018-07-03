CHP Sözcüsü Tezcan: Genel Başkanımızın seçim sürecini çok iyi yönettiği konusunda herkes hemfikir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partinin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptığı ‘kurultay çağrısı’ ve onursal başkan olma teklifinin ardından, "Parti, her seçim sonrası ortaya atılan kurultay tartışmalarından yoruldu. Bu kurultay tartışmaları, parti içi iktidar paylaşımını merkeze alan tartışmalar, partinin sağlıklı değerlendirme yapmasını engelliyor” yorumunda bulundu. Tezcan, CHP'nin gündeminde kurultay olmadığını kaydetti.

Türkiye'nin ve CHP'nin önünde yerel seçimlerin olduğuna dikkati çeken Tezcan, partilerinin sükunetle, sağ duyuyla süreci yönetmekte kararlı olduğunu vurguladı. Gelecek günlerde partinin yetkili kurullarında bundan sonra izlenecek yol haritasını belirleyeceklerini dile getirerek herkesi bu sorumluluk içerisinde hareket etmeye davet eden Tezcan, şunları söyledi:

"Genel Başkanımızın bu seçim sürecini çok iyi yönettiği konusunda herkes hemfikir. Ne diyecekler Genel Başkana? 'Gösterdiğiniz aday yanlış' mıydı mı diyecekler? 'Millet İttifakı'nı kurmamanız gerekirdi' mi diyecekler? Ya da 'İYİ Parti'ye 15 milletvekili gönderip demokrasi önündeki tuzağı kaldırmanız yanlış' mı diyecekler? Neyini yanlış diyecekler bu sürecin yönetiminin? Bugüne kadar güçleri birleştirerek bu noktaya geldik, bundan sonra da öyle gidebiliriz. Parti bütün gücünü seferber etti. Sorunu, bir parti yönetimi, genel başkan değişimi sorununa indirgemeyi doğru bulmuyoruz."

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile özel bir yemekte bir araya geldi. Bu özel görüşmedeki konuların bir bölümünün alınıp ana bağlamından koparılıp verilmesi yakışık almamıştır. Siyasi nezaketle uyuşmayan bir tutum. Gündemimizde kurultay yok."