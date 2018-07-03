İnce'nin açıklamaları sonrası Kılıçdaroğlu'ndan MYK kararı

CHP'de Muharrem İnce'nin "Kurultay'ı topla beni genel başkanlığa aday göster" açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Yürütme Kurulu'nu toplama kararı geldi.

CHP MYK, 5 Temmuz Perşembe günü saat 11:00'de toplanacak.

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yarış içinde olmayacağını söyleyerek, "Kurultay'ı topla beni genel başkanlığa aday göster" dediğini söyledi. "Onursal başkanlık önerdim" ifadesini kullanan İnce, Kılıçdaroğlu için "Büyük devlet adamlığı yaptı" dedi.

İnce, kendisini cumhurbaşkanlığına aday gösteren genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin detaylarını açıkladı.

Kılıçdaroğlu, İnce ile yaptığı görüşme ile ilgili olarak "Özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik" dedi. CHP'li Tezcan da "Kurultay gündemimizde yok" açıklamasını yaptı.



