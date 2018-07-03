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Gündem

Muharrem İnce teşekkür gezilerine yarın başlıyor; önce CHP'yi, sonra İyi Parti'yi ziyaret edecek

İnce'nin ilk durağı Erzurum olacak

03 Temmuz 2018 18:13

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, teşekkür gezilerine yarın Erzurum’dan başlayacak. İnce, Erzurum’da ilk olarak CHP İl Başkanlığı’nı, daha sonra da İyi Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum’daki evine de gidecek olan İnce, saat 11.30’da bir kapalı salon toplantısı gerçekleştirecek. İnce, son olarak da CHP’li Çat Belediyesi’ne geçecek.

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