Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye ilk tepki: Siyasi nezaketsizlik

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yarış içinde olmayacağını söyleyerek, "Kurultay'ı topla beni genel başkanlığa aday göster" dediğini açıkladı. Kılıçdaroğlu'ndan, İnce'nin açıklamasına yanıt geldi. Habertürk'te yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, "Özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi bir nezaketsizlik" dedi.

CHP Sözcüsü Tezcan: Kurultay gündemimizde yok

Öte yandan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan da bir açıklama geldi. Tezcan, "Olağanüstü kurultay gündemimizde yok" dedi

İnce ne demişti?

CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu’nun yeni dönem kaydını yaptırmak için TBMM’ye geldi. Dün Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapan İnce, bu görüşme sonrası ilk kez basına açıklama yaptı. İnce'nin açıklaması şöyle:

"Olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini söyledim. Kılıçdaroğlu'ndan bana bir teklif gelmedi ama benden bir teklif gitti. Gizlim saklım yok. Genel başkana büyük bir devlet adamlığı yaptığını, kendisine rakip olmuş birini aday yaparak müthiş, milletin gönlünde taht kurduğunu, bunun devam etmesi gerektiğini, kendisi ile bir rekabet içinde olmak istemediğimi, ama milletin de bir umudu var bunu kaybetmememiz gerektiğini, kendisi isterse, olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini, böyle bir teklifte bulundum. 'Evet' ya da 'Hayır' demedi. Kılıçdaroğlu teklifime 'hayır' derse örgüt kendisi çözer"