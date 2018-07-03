İnce'den Kılıçdaroğlu'na teklif: Kurultay'ı topla beni aday göster; onursal başkan ol

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yarış içinde olmayacağını söyleyerek, "Kurultay'ı topla beni genel başkanlığa aday göster" dediğini söyledi. "Onursal başkanlık önerdim" ifadesini kullanan İnce, Kılıçdaroğlu için "Büyük devlet adamlığı yaptı" dedi.

İnce, kendisini cumhurbaşkanlığına aday gösteren genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin detaylarını açıkladı.

CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu’nun yeni dönem kaydını yaptırmak için TBMM’ye geldi. Dün Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapan İnce, bu görüşme sonrası ilk kez basına açıklama yaptı. “Kendisiyle yarış içinde olmayacağım, kurultay için imza toplamayacağım” diyen İnce ancak Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultay toplayabileceğini ifade ettiğini ve onursal başkanlık önerdiğini söyledi.

İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeği buluşmasıyla ilgili yöneltilen sorulara, “Sohbet ettik eşlerimizle birlikte yemek yedik. Seçimi değerlendirdik, konuştuk” yanıtını verdi. Kurultay çağrılarıyla ilgili de konuşan İnce, “Kılıçdaroğlu’na bir teklif götürdünüz mü?” sorusuna şu yanıtı verdi, “Kılıçdaroğlu’ndan bana bir teklif gelmedi ama benden Sayın Kılıçdaroğlu’na bir teklif geldi. Gizlim saklım yok benim. Şöyle söyledim: Sayın Genel Başkana büyük bir devlet adamlığı yaptığını, İYİ Parti’ye 15 milletvekili göndermeden başlayan ve kurultayda kendisine rakip olmuş birini Cumhurbaşkanı adayı yaparak müthiş iki hamle ile, milletin gönlünde taht kurduğunu, bu devlet adamlığının devam etmesi gerektiğini, kendisiyle bir yarışın içinde olmak istemediğimi, bir rekabet içinde olmak istemediğimi, ama milletin de Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında duyduğu, yaşadığı bir umut var, bunu kaybetmememiz gerektiğini ve kendisi isterse olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olacağını ve abi-kardeş ilişkisi içerisinde kendisi grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları ve onursal genel başkan olarak bu çalışmaları yürüteceğini benim de genel başkan olarak Edirne’den Ardahan’a çalışacağım, partiyi seçimlere hazırlayacağım bir teklifte bulundum” dedi.

"Hayır' derse örgüt kendisi çözecektir"

Kılıçdaroğlu’nun teklifi nasıl karşıladığı ile ilgili soruya, “Evet ya da hayır demedi. Dinledi. Ben bu teklifi yaptım. Kendisi değerlendirecektir” yanıtını veren İnce, “Olağanüstü kurultay için imza toplayacak mısınız” sorusuna ise “Hayır ben imza toplamayacağım. Ama hayır derse örgüt kendisi çözecektir” yanıtı vermekle yetindi.