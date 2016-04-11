CHP operasyonların sürdüğü Yüksekova'ya heyet gönderiyor

Cumhuriyet Halk Partisi operasyonların sürdüğü Yüksekova'ya bir heyet gönderecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak başkanlığındaki heyet, incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gidecek.

CNN Türk’te yer alan habere göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari İl Başkanlığı'nın isteği doğrultusunda talimat verdi. Budak başkanlığında milletvekillerinden oluşan bir heyet önümüzdeki günlerde terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği Yüksekova'ya gidecek. Heyet, ziyaretin ardından Hakkari'de valilik ve sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşmeler yapılacak.