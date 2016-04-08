TSK: Kandil, Yüksekova ve Tunceli kırsalındaki PKK hedefleri imha edildi

Kuzey Irak'taki Kandil bölgesindeki PKK'ya ait hedeflere F-16 ve dört F-4 2020 savaş uçağının katıldığı 6 hava aracı ile hava harekatı düzenlendiği belirtildi.



Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, Hakkâri Yüksekova kırsalındaki PKK'ya ait hedeflere gece saat 02.00 - 03.30 saatleri arasında, 4 F-16 savaş uçağı ile hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, Tunceli kırsalındaki PKK hedeflerine de dün saat 11.00 - 12.30 saatleri arasında F-16 ve F-2020 savaş uçaklarının katıldığı 6 hava aracı ile hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Genelkurmay'ın açıklamasında şöyle dendi:

Tunceli, Hakkâri kırsalında ve Irak kuzeyi Kandil bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen mağara, mühimmat deposu ve sığınaklar icra edilen hava harekâtı ile imha edilmiştir.



