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TSK: Kandil, Yüksekova ve Tunceli kırsalındaki PKK hedefleri imha edildi

"Mağara, mühimmat deposu ve sığınaklar icra edilen hava harekâtı ile imha edildi"

08 Nisan 2016 14:46

Kuzey Irak'taki Kandil bölgesindeki PKK'ya ait hedeflere F-16 ve dört F-4 2020 savaş uçağının katıldığı 6 hava aracı ile hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
 
Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, Hakkâri Yüksekova kırsalındaki PKK'ya ait hedeflere gece saat 02.00 - 03.30 saatleri arasında, 4 F-16 savaş uçağı ile hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, Tunceli kırsalındaki PKK hedeflerine de dün saat 11.00 - 12.30 saatleri arasında F-16 ve F-2020 savaş uçaklarının katıldığı 6 hava aracı ile hava harekatı düzenlendiği belirtildi.  

Genelkurmay'ın açıklamasında şöyle dendi:

Tunceli, Hakkâri kırsalında ve Irak kuzeyi Kandil bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen mağara, mühimmat deposu ve sığınaklar icra edilen hava harekâtı ile imha edilmiştir.

 

 
 

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