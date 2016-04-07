Yüksekova'da ev çöktü; 4 ölü, 1 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprak damlı ev çöktü, enkaz altında kalan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti

Vatan’da yer alan habere göre, Yüksekova’da ev çöktü, enkaz altında kalan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Onbaşılar köyünde toprak damlı bir ev henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Enkaz altında kalan 5 kişiden Sait (58), Sidar (13) ve Emirhan Yazgan (69) ile Esat Erişmiş (55) hayatını kaybetti. Kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi ise vatandaşların yardımıyla enkazdan yaralı halde çıkarıldı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.