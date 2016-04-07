T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yüksekova'da ev çöktü; 4 ölü, 1 yaralı

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı

07 Nisan 2016 11:32

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprak damlı ev çöktü, enkaz altında kalan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti

Vatan’da yer alan habere göre, Yüksekova’da ev çöktü, enkaz altında kalan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti.  Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Onbaşılar köyünde toprak damlı bir  ev henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Enkaz altında kalan 5 kişiden Sait (58), Sidar (13) ve Emirhan Yazgan  (69) ile Esat Erişmiş (55) hayatını kaybetti. Kimliği henüz öğrenilemeyen bir  kişi ise vatandaşların yardımıyla enkazdan yaralı halde çıkarıldı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet  Hastanesine kaldırıldı.

ETİKETLER

hakkariyüksekovaev çökmesiölüyaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24