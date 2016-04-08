T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yüksekova'ya giden spiker Nazlı Çelik'in yanında bomba patladı

Çelik: O çetin mücadeleyi bir kez daha onlarla yan yana yerinde yaşayarak anlatmaya devam ediyoruz

08 Nisan 2016 14:51

Hakkari Yüksekova'daki operasyonları görüntülemek için ilçeye giden Star Ana Haber spikeri Nazlı Çelik'in kafasının hemen yanına fişek isabet etti.

Daha önce de Mardin'in Nusaybin ilçesindeki operasyonlara katılan Çelik, Yüksekova'daki çatışmaların izledi. Zaman zaman çatışmaların ortasında kalan spikerin bu anlardan birinde kafasının yanındaki duvara fişek isabet etmesi sonucu büyük korku yaşadı.

Askerlerle fotoğraf çektiren Çelik, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Nusaybin'in ardından, sıcak çatışmanın sürdüğü Yüksekova'ya da ilk kez Star Haber girdi. Operasyon şehit J.Uzm.Çvş. Ramazan Gülle'nin adını taşıyor. Çünkü O, çarşıda sivil giysileriyle alış-veriş görevindeyken şehit edilmişti. Şimdi asker ve polis, müşterek operasyonda, adını yaşatıyor. O çetin mücadeleyi bir kez daha onlarla yan yana yerinde yaşayarak anlatmaya devam ediyoruz" notunu düştü.

 

 

ETİKETLER

nazlı çelikyüksekovabombaçatışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24