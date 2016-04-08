Yüksekova'ya giden spiker Nazlı Çelik'in yanında bomba patladı

Hakkari Yüksekova'daki operasyonları görüntülemek için ilçeye giden Star Ana Haber spikeri Nazlı Çelik'in kafasının hemen yanına fişek isabet etti.

Daha önce de Mardin'in Nusaybin ilçesindeki operasyonlara katılan Çelik, Yüksekova'daki çatışmaların izledi. Zaman zaman çatışmaların ortasında kalan spikerin bu anlardan birinde kafasının yanındaki duvara fişek isabet etmesi sonucu büyük korku yaşadı.

Askerlerle fotoğraf çektiren Çelik, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Nusaybin'in ardından, sıcak çatışmanın sürdüğü Yüksekova'ya da ilk kez Star Haber girdi. Operasyon şehit J.Uzm.Çvş. Ramazan Gülle'nin adını taşıyor. Çünkü O, çarşıda sivil giysileriyle alış-veriş görevindeyken şehit edilmişti. Şimdi asker ve polis, müşterek operasyonda, adını yaşatıyor. O çetin mücadeleyi bir kez daha onlarla yan yana yerinde yaşayarak anlatmaya devam ediyoruz" notunu düştü.