CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Bakan Soylu'ya son günlerde artan polis şiddetini sordu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sokağa çıkma yasakları sırasında artan polis şiddeti vakalarını gündeme getirerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Tanrıkulu, kolluk kuvvetleri tarafından uygulanan darp ve kötü muamelenin engellenmesi için hangi önlemlerin alındığını, bekçi ve polislere yaptırım uygulanıp uygulanmadığını sordu.

24 Nisan'da Mardin Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı sırasında sitenin bahçesinde oynayan çocukların polis tarafından kovalandığını ve engelli bir çocuğun zırhlı araca götürülmeye çalışmasını hatırlatan Tanrıkulu, bu olaydan sonra birçok şiddet vakasının ortaya çıktığını belirterek, polis şiddetinin güç geçtikçe yaygınlaştığını vurguladı.

Önergesinde Kadıköy'de polis tarafından şiddete uğraya kurye ve Cizre'de zırhlı araçlarla sokağa giren polislerce darp edildiği iddia edilen vatandaşlara da değinen Tanrıkulu'nun, Bakan Soylu'ya yönelttiği sorular şu şekilde:

Zeytinburnu’nda sokağa çıkma yasağı sırasında dışarı çıkan çocukları yakalayan polislerin önce çocukları darp ettiği, daha sonra ise ters kelepçe takarak gözaltına aldığı iddiası doğru mudur?

Kadıköy’de polis noktasına süratli bir şekilde gelen bir motosikletli kuryenin polis tarafından şiddete ve hakarete maruz kaldığı iddiası doğru mudur?

Çorlu’da sokağa çıkma yasağı sırasında evinin bahçesinde oturan bir ailenin polis tarafından sokağa çıkma yasağı uygulamasını ihlal etikleri gerekçesiyle darp edildiği iddiası doğru mudur?

Esentepe Mahallesi’nde ekmek almaya çıkan vatandaşın bekçiler tarafından darp edildiği iddiası doğru mudur?

Cizre’de beş adet zırhlı araçla sokağa giren onlarca polisin iki vatandaşı darp ederek gözaltına aldığı iddiası doğru mudur?

Sultangazi’de sokağa çıkan iki vatandaşın izin belgesi olmadığı iddiasıyla bekçi ve polisler tarafından darp edildiği iddiası doğru mudur?

Bahse konu iddialar doğru ise kaç bekçi ve polis hakkında soruşturma başlatılmıştır? Bütün iddialar hakkında ayrı ayrı belirtilmek üzere açılan soruşturmaların güncel akıbetleri nedir?

2018 – 2020 yılları arasında yıllar bazında darp, işkence, kötü muamele nedenleriyle hakkında şikâyet bulunan kaç kolluk kuvveti mensubu bulunmaktadır?

2018 – 2020 yılları arasında yıllar bazında darp, işkence, kötü muamele nedenleriyle hakkında soruşturma başlatılan kaç kolluk kuvveti mensubu bulunmaktadır?

Kolluk kuvvetleri tarafından uygulanan darp, işkence, kötü muamelenin sona ermesi için alınan önlemler nelerdir?