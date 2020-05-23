İyi Parti Ankara İl Başkanı: Bekçiler çöp dökmeye çıkan genci dövdüler, aileye biber gazı sıktılar, hasta babanın göğsüne ayaklarıyla bastılar

T24 Haber Merkezi

Hak ihlalleriyle sık sık gündeme gelen bekçiler bu kez de Ankara Etimesgut’ta çöp dökmeye çıkan bir genci öldüresiye dövdü.

Konuyu gündeme İyi Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk getirdi.

Twitter hesabından olayı paylaşan Yetkin Öztürk, 6 gün önce Ankara Etimesgut’ta çöp dökmeye inen bir gencin bekçiler tarafından coplarla dövüldüğünü, olaya müdahale etmek isteyen aileye biber gazı sıkıldığını, astım hastası gencin babasının göğsüne de ayakları ile bastıklarını yazdı.

Olayı İyi Parti Ankara İl Başkanı şöyle anlattı:

“Serkan isim genç çöp dökmek için dışarıya çıkıyor. Bölgede görevli iki bekçi, apartmandan içeri girmek üzere olan gence neden dışarıda olduğunu soruyor. Çöp dökmek için çıktığını söyleyen genci bekçiler öldüresiye dövüyor. Olayı duyan ve müdahale etmeye çalışan gencin ailesine de biber gazı sıkılıyor. Astım hastası babanın göğsüne ayakları ile basıp teslim alıyorlar. Polis ve bekçi takviyesi ile 20 kişilik ekip ters kelepçe ile aile karakola götürülüyor.

"Kameraların kayıt cihazları sökülüyor"

Kontrol için hastaneye götürülen Serkan ve ailesi ters kelepçe ile doktor tarafından muayene ediliyor. Karakol da kendilerine alenen terörist ifadesi defalarca kullanılıyor. Annenin namaz kılmasına bile izin verilmiyor. Sahur vakti su içmek isteyen aileye tuvalet lavaboları gösteriliyor. 12 yaşındaki çocuk yasal olmadığı halde tek başına ifadesi alınıyor. İki saat sonra binanın kameralarının kayıt cihazları sökülüyor. Serkan kardeşimiz Hakkari’de askerdeyken mayın patlıyor kulağında işitme sorunu var. Serkan, 'ekmeğimi gözlerimle kazanıyorum' diyor. Belediyede sayaç okuyan işçi kardeşim şuan çok kötü.”

Olayı paylaşırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da etiketleyen İyi Parti İl Başkanı “Bekçi zulmüne bir son verilsin” dedi.