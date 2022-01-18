CHP'li Özkoç'tan 'İmralı' tepkisi: Siyasi ikbaliniz uğruna teröristlerle bir araya gelirseniz karşınızda Kuvayi Milliyecileri bulursunuz!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Edirne’deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek" sözlerine ilişkin olarak, "Erdoğan, İmralı'yla arasındaki bağlantıyı açıklamalıdır. Saraydakilere sesleniyorum; siyasi ikbaliniz uğruna teröristlerle bir araya gelirseniz karşınızda Kuvayi Milliyecileri bulursunuz" dedi.

Engin Özkoç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın geçen haftaki grup toplantısındaki “Edirne’deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Onların da kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar” sözlerine tepki gösterdi.

Özkoç’un paylaşımı şöyle:

"Erdoğan, İmralı'yla arasındaki bağlantıyı açıklamalıdır. Saraydakilere sesleniyorum; siyasi ikbaliniz uğruna teröristlerle bir araya gelirseniz karşınızda Kuvayi Milliyecileri bulursunuz! Türkiye sahipsiz değildir."

Erdoğan, ne demişti?

Erdoğan, İmralı Cezaevi’ndeki Öcalan ile Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş arasında bir hesaplaşma yaşanacağını söyleyerek, “Edirne’deki, en büyük hesabı İmralı’dakine verecek. Zannediliyor ki her yer şu anda toz pembe. Değil. Onların da kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar” diye konuşmuştu.