CHP'li Özel'den "Işıklar yanıyor" tepkisi: Siyasi çağrışımlar yaratabilecek işler hâkimin, savcının görevi değildir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın AYM binasını gösteren bir fotoğrafı “Işıklar yanıyor” mesajıyla birlikte paylaşmasına "Yargıçlar kararları ile konuşur. Siyasi çağrışımlar yaratabilecek bu tip spekülatif işler görevdeki hâkimin, savcının işi değildir" diyerek tepki gösterdi.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Özel, Engin Yıldırım'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine AKP döneminde atandığına dikkat çekti. Özel, İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından Yıldırım'ın tweetine karşılık verilmesine ilişkin ise "Atadıklarınız devletin kurumlarını İçişleri Bakanlığı’nın resmi hesaplarından birbirleri ile çatıştırıyorlar. Bu millet bunu hak etmiyor, böyle kamu yönetimi olmaz" şeklinde konuştu.

Özel, şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım ‘Işıklar yanıyor’ diye bir tweet attı. Bir; hakimler, yargıçlar kararları ile konuşur. Siyasi çağrışımlar yaratabilecek bu tip spekülatif işler görevdeki hâkimin, savcının işi değildir. İki; bu tweetin, tweeti atana, kurumuna, millete, demokrasiye bir faydası yoktur. Yanlıştır. Şu an Anayasa Mahkemesi’nin biri dışında hepsi AK Parti döneminde atanmıştır. Engin Yıldırım, AK Parti döneminde atanmıştır YÖK kontenjanından. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde gecenin 11’inde ‘Anayasa Mahkemesi’nin ışıkları yanıyor’, karşısına ‘İçişleri Bakanlığı’nın yanıyor’ tweetleri atılıyorsa AK Parti’nin bu devleti 18 yılda getirdiği durum herkesin gözünün önündedir. Atadıklarınız yapıyor bunu, atadığın bakan, atadığın Anayasa Mahkemesi üyesi. Atadıklarınız devletin kurumlarını İçişleri Bakanlığı’nın resmi hesaplarından birbirleri ile çatıştırıyorlar. Bu millet bunu hak etmiyor, böyle kamu yönetimi olmaz. Saray rejimi devletin çivilerini sökmüştür. Bu kadar kurumsallıktan, ciddiyetinden uzak devlet yönetimini milletimize şikayet ediyoruz." (ANKA)