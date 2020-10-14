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CHP'li Özel'den "Işıklar yanıyor" tepkisi: Siyasi çağrışımlar yaratabilecek işler hâkimin, savcının görevi değildir

14 Ekim 2020 20:46

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın AYM binasını gösteren bir fotoğrafı “Işıklar yanıyor” mesajıyla birlikte paylaşmasına "Yargıçlar kararları ile konuşur. Siyasi çağrışımlar yaratabilecek bu tip spekülatif işler görevdeki hâkimin, savcının işi değildir" diyerek tepki gösterdi.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Özel, Engin Yıldırım'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine AKP döneminde atandığına dikkat çekti. Özel, İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından Yıldırım'ın tweetine karşılık verilmesine ilişkin ise  "Atadıklarınız devletin kurumlarını İçişleri Bakanlığı’nın resmi hesaplarından birbirleri ile çatıştırıyorlar. Bu millet bunu hak etmiyor, böyle kamu yönetimi olmaz" şeklinde konuştu.

Özel, şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım ‘Işıklar yanıyor’ diye bir tweet attı. Bir; hakimler, yargıçlar kararları ile konuşur. Siyasi çağrışımlar yaratabilecek bu tip spekülatif işler görevdeki hâkimin, savcının işi değildir. İki; bu tweetin, tweeti atana, kurumuna, millete, demokrasiye bir faydası yoktur. Yanlıştır. Şu an Anayasa Mahkemesi’nin biri dışında hepsi AK Parti döneminde atanmıştır. Engin Yıldırım, AK Parti döneminde atanmıştır YÖK kontenjanından. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde gecenin 11’inde ‘Anayasa Mahkemesi’nin ışıkları yanıyor’, karşısına ‘İçişleri Bakanlığı’nın yanıyor’ tweetleri atılıyorsa AK Parti’nin bu devleti 18 yılda getirdiği durum herkesin gözünün önündedir. Atadıklarınız yapıyor bunu, atadığın bakan, atadığın Anayasa Mahkemesi üyesi. Atadıklarınız devletin kurumlarını İçişleri Bakanlığı’nın resmi hesaplarından birbirleri ile çatıştırıyorlar. Bu millet bunu hak etmiyor, böyle kamu yönetimi olmaz. Saray rejimi devletin çivilerini sökmüştür. Bu kadar kurumsallıktan, ciddiyetinden uzak devlet yönetimini milletimize şikayet ediyoruz." (ANKA)

AYM ile hükûmet arasında gerginlik | Neler yaşandı?

Anayasa Mahkemesi (AYM) ile hükûmet arasında başlayan tartışma, yüksek mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” paylaşımıyla daha da alevlenmiş; Cumhurbaşkanlığı cephesinden Yıldırım'a "FETÖ'cü" suçlaması gelmişti.

AYM ile hükümet arasındaki tartışma, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yüksek mahkemeyi “Barış için Akademisyenler”in “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildirisine yönelik verdiği karar üzerinden başlamıştı. Soylu’nun "Bir terör örgütü, bir PKK bildirisi bu. AYM bu bildiriye düşünce özgürlüğü diyor. AYM'nin aldığı bir kararı eleştirmek benim hakkım" demesi üzerine AYM Başkanı Zühtü Arslan, “Kararlara yönelik bazı eleştirilerden görüyoruz ki kararlarımız okunmadan, bazen de okunduğu halde yeterince anlaşılmadan eleştirilmektedir. Sağlıklı bir eleştiri, okumayı ve okunanı doğru anlamayı gerektirmektedir" yanıtı vermişti.

İki isim arasında yaşanan gerginlik devam ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den AYM’nin kaldırılmasına yönelik bir açıklama gelmişti.

Hükümet cephesinden AYM aleyhine açıklamalar devam ederken ilk derece mahkemenin Enis Berberoğlu hakkında verdiği karar tartışmayı alevlendirdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında, Anayasa Mahkemesi'nin oybirliği ile aldığı karara karşın "yeniden yargılanmasına gerek olmadığı" yönünde karar vermiş;. mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararın 'yerindelik denetimi kapsamında kaldığı' gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığını savunmuştu.

Son olarak dün akşam AYM Üyesi Engin Yıldırım, mahkeme binasının bir fotoğrafını Twitter hesabında paylaşarak “Işıklar yanıyor” notu düşmüştü. Yıldırım'ın bu paylaşımın “darbe” iması yaptığı iddia edildi. Yıldırım, tartışmadan üzüntü duyduğunu kaydettiği son paylaşımında, "Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı" demişti.

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