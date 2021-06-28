CHP'li Özel'den Bakan Yardımcısı Ersoy'a: Gazeteci Bülent Kılıç; bir restoranda oturan vatandaşlarımız; sadece yürümek isteyen vatandaşlarımız polise nasıl direndi?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un, gazeteci Bülent Kılıç'ın boynuna bastırılarak gözaltına alınmasını savunmasını eleştirdi. Özel, Ersoy'a, "Gazeteci Bülent Kılıç; bir restoranda oturan vatandaşlarımız; evinde cama çıkan vatandaşımız; sadece yürümek isteyen vatandaşlarımız polise nasıl direndi?" diye sordu.

Geçtiğimiz gün İstanbul'da yapılan Onur Yürüyüşü sırasında, dört polisin AFP foto muhabiri Bülent Kılıç'ı yere yatırıp, boğazına bastırarak gözaltına alınması tepkiye yol açmış, CHP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından da "Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor. Kendi yaşam tarzlarının dışında hiç kimseye saygı duymayan, görevinin başındaki gazetecilere, farklı kimliklere bu zulmü reva gören zihniyeti kınıyoruz. Cumhuriyetimizin layık olduğu demokrasiyi her birlikte inşa edeceğiz" açıklaması yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ise dün; CHP’nin bu açıklamasını sosyal medya hesabından alıntılayarak "İzinsiz gösteri sırasında polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir... Esas zorbalık, toplumda iktidara tepki uyandırmak adına, hiçbir sınır tanımadan kurumlarımıza fütursuzca, her türlü yalana sarılarak saldırıp sonrasında özür dileyecek erdemi gösterememektir" görüşünü savundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de İçişleri Bakan Yardımcısı’nın bu açıklamasını alıntılayarak sosyal medya hesabından Ersoy’u eleştirdi. Özel’in açıklaması şöyle:

"Suç işleri bakanı konuşamayacak halde olunca meydana çıkıp saçmalayan Bakan yardımcısına soruyoruz; Gazeteci Bülent Kılıç; bir restoranda oturan vatandaşlarımız; evinde cama çıkan vatandaşımız; yürümek, sadece yürümek isteyen vatandaşlarımız polise nasıl direndi?"

TIKLAYIN | AFP Fotomuhabiri Kılıç: Metin Göktepe’yi öldüren kötülük bugün boynuma bastırıp beni nefessiz bırakmak istedi ama başaramadılar

TIKLAYIN | Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: Meslektaşımızı darp eden güvenlik görevlileri ile ilgili işlem yapılmasını bekliyoruz

TIKLAYIN | İstanbul’daki Onur Yürüyüşü’ne müdahale: AFP foto muhabiri Bülent Kılıç boğazına bastırılarak gözaltına alındı

TIKLAYIN | Taksim'de yapılan Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi; gözaltılar var

TIKLAYIN | CHP, AFP fotomuhabiri Kılıç’ın fotoğrafını paylaştı: Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor

TIKLAYIN | İçişleri Bakanlığı, fotomuhabir Kılıç’ın boğazına bastırılarak gözaltına alınmasını "Polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir” diyerek savundu