CHP’li Kadıgil: Bir resmî pasaportla insan kaçakçılığı yapılmadığı kalmıştı, onu da yaptılar

CHP milletvekili Sera Kadıgil, AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin organizasyonuyla Almanya'ya giden ve Türkiye'ye dönmeyen 43 kişinin gündeme gelmesinin ardından başlayan "gri pasaport" soruşturmalarını yorumladı. Kadıgil, "Bir resmî pasaportla insan kaçakçılığı yapılmadığı kalmıştı, onu da yaptılar" düşüncesini dile getirdi.

Kadıgil paylaşımında, "Bir resmi pasaportla insan kaçakçılığı yapılmadığı kalmıştı. Onu da yaptılar. 'Uluslararası hukukun kamu eliyle ihlal edildiği sonucuna varılırsa, Türkiye kaynaklı bütün pasaportlar şüpheli duruma düşecek.' Yer yarılsa da içine girsek anlarından biri daha..." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

AKP’li Yeşilyurt Belediyesi, Eylül 2020’de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için yurt dışına gönderilen 45 kişiden 43’ü geri dönmedi.

İçişleri Bakanlığı, AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden 43’ünün geri dönmemesiyle ilgili soruşturmada, vali yardımcısı ile Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü ve 2 kamu görevlisi görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Kilit'in ismi Yeşilyurt Belediyesi'nin dışında Ordu Korgan Belediyesi'deki Hannover gezisinde de anıldı, organize ettiği iddia edildi.

İçişleri Bakanlığı 6 belediye hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

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