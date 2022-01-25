CHP’li Bekaroğlu: Betül Sayan Kaya ve herkesten özür dilerim; gerçekten utandım

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Pazartesi günü İstanbul’da yoğun kar yağışı sürerken bir balık restoranına gitmesine ilişkin olarak AKP'li Betül Sayan Kaya’dan özür diledi. Bekaroğlu, "Bu saate kadar bir açıklama yapılmalıydı" görüşünü savundu.

Twitter’dan “Sayın Betül Sayan Kaya ve herkesten özür dilerim” ifadelerini kullanan Bekaroğlu, “Gerçekten utandım. Ekrem Bey, saat 18.00-19.00 arası o restorandaymış” dedi.

"Bu saate kadar bir açıklama yapılmalıydı"

Bekaroğlu diğer paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

"Yanlış anlaşılmasın; ben kimse için değil, kendi hatam dolayıyla özür diledim. Ekrem Bey’in bir saatlik yemeğinde elbette bir sorun yok ama bu saate kadar bir açıklama yapılmalıydı, insanlar zor duruma düşürülmemeliydi."

İmamoğlu’nun İstanbul'da yoğun kar yağışının yaşandığı saatlerde bir balık restoranına yemek yemeye gitmesi, eleştirilere neden olmuştu.

"19 saat AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu"

Söz konusu eleştirilere İmamoğlu, “3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu” ifadeleriyle tepki göstermişti.

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