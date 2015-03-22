CHP: İÜ'de Raşit Tükel’in gerisinde kalmasına rağmen birinci sırada aday gösterilen rektör adayı geri çekilsin

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlük seçimlerinde en çok oyu alan Prof. Dr. Raşit Tükel yerine, daha az oy ile ikinci sırada yer alan Prof.Dr. Mahmut Ak’ı öneren Yükseköğretim Kurulu(YÖK)’nu protesto etti. Gösteride Mahmut Ak geri çekilmeye çağrıldı.

"Akademik İradeye YÖK Darbesine Hayır" yazılı pankart taşıyan grup, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü önünde toplanarak "Üniversiteler bizimdir, bizim kalacak", "YÖK’e hayır" şeklinde slogan attı. Prof. Dr. Raşit Tükel’in 1202 oyla birinci seçildiğini hatırlatan Gençlik Kolları Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız, "İstanbul Üniversitesi öğretim görevlilerinin nerdeyse yarısı, öğrencilerinin ise neredeyse tamamı Raşit Tükel’i rektör olarak görmek istiyor" dedi. Cumhurbaşkanına gönderilen listede birinci sırada yer alan Prof. Dr. Mahmut Ak’a seslenen Yıldız, "Raşit Tükel’in bir önceki seçimlerde göstermiş olduğu demokratik tavrı sizler de gösterin. Bu üniversitenin meşru rektörü, hocamız Raşit Tükel’dir" dedi. Eylemde konuşan CHP Beyoğlu Gençlik Kolları Başkanı Cenk Haşhaş da "Ülkede demokrasi naraları atanlar, sandık iradesine sahip çıkmamaktadır" dedi ve Mahmut Ak’ı geri çekilmeye çağırdı.

Grup açıklamaların sonunda sembolik bir oturma eylemi yaptı. Kısa süre Beyazıt kapısı önünde oturan grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.