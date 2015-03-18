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İÜ rektörlük seçimlerini kazanan Prof. Raşit Tükel adına sahte hesap açıldı

Prof. Raşit Tükel kendi adını ve fotoğrafını kullanarak paylaşımlarda bulunan sahte hesap için spam bildiriminde bulundu

18 Mart 2015 18:56

İstanbul Üniversitesi rektörlük seçimlerinde en yüksek oyu olan Prof. Dr. Raşit Tükel adına sosyal medyada sahte hesap açıldı. Duruma tepki gösteren Prof. Dr. Tükel, Twitter’da resmi hesabı dışındakilerin kendisine ait olmadığını belirterek engellenmesini istedi.

12 Mart’ta yapılan İstanbul Üniversitesi rektörlük seçiminde 2 bin 595 oydan 1202’sini alarak en yakın rakibi Prof. Dr. Mahmut Ak'a 300 oy fark atan ve seçimden birinci çıkan Prof. Dr. Raşit Tükel’in adıyla Twitter'da sahte hesap açıldı. Prof. Tükel, 7 binin üzerine takipçisi olan resmi hesabı üzerinden açıklama yaparak, “Benim adımı ve fotoğrafımı kullanarak tweet’ler atan sahte hesap için spam bildirimi lütfen” dedi. Prof. Dr.  Raşit Tükel adıyla açılan sahte hesapta ise seçimlere, gündeme, Prof. Dr. Mahmut Ak’a yönelik çeşitli tweet'ler atıldı.

Prof. Dr. Raşit Tükel, Twitter üzerinden sahte hesaba yönelik şu açıklamaları yaptı:

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