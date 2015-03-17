İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilerden rektörlük seçimlerini kazanan Raşit Tükel'e destek eylemi

İstanbul Üniversitesi’nde rektörlük seçimlerinde en yüksek oyu alan Raşit Tükel’in rektör olarak atanmasını isteyen öğrenciler, üniversite çalışanları ve akademisyenler eylem yaptı.

İstanbul Üniversitesi rektörlük seçimlerinde akademisyenler tarafından en yüksek oyu alan Prof. Dr. Raşit Tükel, Cumhurbaşkanı tarafından atanmama tehlikesiyle karşı karşı karşıya. Rektörlük seçimini bin 220 oyla kazanan İ.Ü. Tıp Fakültesi Psikiyatrı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Raşit Tükel’in rektörlüğünün kabulü için imza toplayan öğrenci, üniversite çalışanı ve akademisyenler bugün de üniversitede eylem yaptı. İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüs’te bir araya gelen kitle yaptıkları basın açıklamasıyla Tükel’in rektör olarak kabul edilmesini istedi. İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu adına basın açıklamasını İstanbul Mali Müşavirler Odası Dönem Sözcüsü Kazım Mermer tarafından okundu. Üniversitelerin uzun bir süredir siyasi iktidarın doğrudan ya da dolaylı müdahalesi altında var olma mücadelesi verdiğini belirten Mermer; “Bir yandan kadrolaşma diğer yandan piyasalaşma önündeki dayatmalar üniversitenin özerkliğini bilimsel niteliğini ve iç barışını olmuşsuz etkiliyor” dedi.“

'Öğrencilerimizin yeri cezaevi olmayacaktır'

Basın açıklamasının ardından söz alan Prof. Dr. Beyza Üstün ise Tükel’e verilen oyların tüm üniversitelerin özgürleşmesi için verildiğini belirterek İstanbul Üniversitesi Raşit Tükel tarafından yönetilirse, tüm üniversiteler buradan gelen rüzgarla özgürleşecektir, öğrencilerimizin yeri cezaevleri olmayacaktır” dedi. Prof. Dr. Raşit Tükel ise, yıllardır üniversitelerin daha özgür, katılımcı, şeffaf bir noktaya gelmesi için mücadele ettiklerini belirterek rektörlük seçimlerinin de bu mücadelenin bir parçası olduğunu söyledi. Rektörün seçimle değil de mercilerin ataması ile gelirse üniversitenin bağımsız bir şekilde yönetilemeyeceğini ifade eden Tükel, ayrıca rektörlük seçimlerinde sadece öğretim üyelerinin değil öğrenci ve çalışanların da katılması gerektiğini belirtti. imc tv’ye konuşan Raşit Tükel “Cumhurbaşkanı ve YÖK oylamaya uygun karar almalı” demişti.