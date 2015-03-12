İstanbul Üniversitesi'ndeki rektörlük seçimlerini Prof. Raşit Tükel kazandı

İstanbul Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet'in AKP'den milletvekilliği aday adaylığı için istifa etmesinin ardından gerçekleştirilen yeni rektör seçimini Prof. Raşit Tükel kazandı.

Rektörlük için Prof. Mahmut Ak, Prof. Harun Cansız, Prof. Faruk Erzengin, Prof. Recep Seymen ve Prof. Raşit Tükel yarıştı. Seçimde yaklaşık 3 bin öğretim üyesinin oy kullanmış olduğu ifade edildi. Raşit Tükel 1220 oyla rektörlük seçimini kazandı. Yunus Söylet'in yerine vekaletan atanan Prof. Mahmut 908 oy ile 2. sırada yer alırken, Prof. Cansız 382 oy alarak üçüncü sırada yer aldı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Tükel'e, 63 üniversiteden 257 akademisyen destek açıklaması yapmıştı. “Akademik Özgürlükleri Örmek; Rektörlükle Başlayacak Umuda Davet“ başlıklı açıklamada Tükel’in adaylığının “akademik özgürlükler için mücadelede önemli olduğu” vurgulanmıştı.

Raşit Tükel kimdir?

Prof. Dr. M. Raşit Tükel 1959 yılında Nazilli'de doğdu. İlkokulu Nazilli'de bitirdikten sonra, ortaokulu İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nde, liseyi Ankara Fen Lisesi'nde okudu. 1983 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan uzmanlığını aldı. 1993 yılında psikiyatride doçentlik sınavında başarılı olmasının ardından, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'na 1995 yılında doçent, 2000 yılında profesör olarak atandı. Dr. Tükel, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda 1994 yılından bu yana Ayaktan Tedavi Birimi sorumluluğunu ve 1998 yılında kurduğu Anksiyete Bozuklukları Polikliniğinde anksiyete bozuklukları hastalarında tedavi, izleme ve araştırmaya yönelik faaliyetleri yürütmedir. Dr. Tükel'in ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel makalesi bulunmaktadır. Dr. Tükel, birçok kitabın da editörü ya da bölüm yazarıdır. Dr. Tükel çeşitli bilimsel dergilerde Yayın Kurulu ya da Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Tükel'in görev aldığı bilimsel ve idari kurul ya da kuruluşlar:

- Türk Nöropsikiyatri Derneği Genel Sekreterliği (1990-2000) ve Başkanlığı (2000-2004)

- Türkiye Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (1995-2002)

- İstanbul Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (1998 -2003)

- İstanbul Tabip Odası Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu Başkanlığı (2000-2004)

- Türkiye Psikiyatri Derneği Yeterlik Kurulu Başkanlığı (2004-2009)

- Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Başkanlığı (2005-2009)

- İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı (2007 - )

- Tıpta Uzmanlık Kurulu Üyeliği (2011 - )

- Türkiye Psikiyatri Derneği Yaygın ve Örgün Eğitim Kurulu Başkanlığı (2012 - )