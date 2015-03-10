İÜ rektör adayı Tükel: Önceliğimiz demokrasi, bilimsel özerklik, toplumun gereksinimleri

Prof. Yunus Söylet'in AKP'den milletvekili adayı olmak için istifa etttiği İstanbul Üniversitesi'nde 12 Mart Perşembe günü rektörlük seçimi yapılacak. İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi'nin desteğini alan İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. M. Raşit Tükel, “tüm bu körleşmeye, sağırlaşmaya, duyarsızlaşmaya karşın, yapacaklarımız var ve sorumluluktan kaçamayız diyerek, 'birlikte yönetelim' çağrısını daha güçlü haykırarak, taşın altına elimizi koyarak, umuttan yana durarak, elbirliğiyle varız diyerek, sizleri göreve çağırıyoruz” dedi.

Üniversitenin işleyişindeki aksaklıklara dikkat çeken Tükel, “Bir süredir uygulanmakta olan eğitim ve sağlık alanındaki politikalar, İstanbul Üniversitesi’nin bugüne kadar üstlenmiş olduğu işlevleri yerine getirmesini engelleyen önemli çatlakların oluşmasına yol açmıştır. Sorunların görmezden gelinerek, paylaşımdan uzaklaşılması, eleştirel yaklaşımların saldırı olarak algılanması, çatlakları daha da güçlendirmiş ve var olan yönetim anlayışıyla İstanbul Üniversitesi hiçbir dönemde olmadığı ölçüde derin bir sarsıntı içine girmiştir” ifadelerini kullandı.

Dekanlar atamayla değil, seçimle göreve gelmeli

Tükel, İstanbul Üniversitesi’ndeki aksaklıkları şöyle sıraladı:

- Eğitim ve hizmetin niteliği giderek düşmüş; otomasyon, zaman ve emek tasarrufu yerine kaynak israfına dönüşmüştür

- Dekanlar atamayla değil, seçimle göreve gelmeli

- Kontenjan artırımı nitelik sorunu doğurmuştur

- Karar alırken kurullar görmezden gelinmiştir

- Karar mekanizmaları üniversite bileşenlerine kapalı tutulmuştur

- Taşeronlaşma tercih edilmiş “sürekli kadro talepleri” görmezden gelinmiştir

- Mali kaynaklar, amaç dışı yönlendirilmiştir

- Modern öğretim arayışları girişimciliğe kurban edilmiştir

- Fakülteler, yüksekokullara verilen yanıt: Başınızın çaresine bakın!

Üniversitemiz hastaneleri iflasın eşiğindedir

Demokratik, katılımcı, özgür ve özerk üniversite

Tükel’in Rektör seçilmesi halinde gerçekleştireceğini belirttiği reformlar şöyle:

- Demokratik, katılımcı, özgür ve özerk üniversite için çalışma

- Tüm üniversite mensupları için akademik özgürlük ve güvenceli çalışmanın sağlanması

- Akademik özerklik ve eğitim araştırma süreçlerinin iyileştirilmesi

- Özlük haklarının geliştirilmesi

- Toplum gereksinimlerine öncelik verilmesi

- Nesnellik ve tarafsızlık ilkelerinin sağlanması

- Saydamlık ve hesap verebilirlik ilkesine özen gösterilmesi

- Rektör seçimi sürecinin demokratikleştirilmesi

- Öncü ve örnek olma sorumluluğu

M. Raşit Tükel’in seçim broşürüne ulaşmak için tıklayınız….