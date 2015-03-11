T24 LogoT24 Logo
Gündem

63 üniversitenin 257 akademisyeninden İÜ Rektörlüğü için Raşit Tükel'e destek

63 üniversiteden 257 akademisyen İÜ rektörlük seçimlerinde özgür, demokratik, katılımcı ve özerk üniversite yönetimi için Prof. Raşit Tükel'e destek imzası verdi

11 Mart 2015 17:06

63 üniversiteden 257 akademisyen, İstanbul Üniversitesi (İÜ) rektörlük seçimlerine İÜ Demokratik Üniversite Girişimi adayı olarak katılan İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Raşit Tükel’i desteklediklerini açıkladı.

“Akademik Özgürlükleri Örmek; Rektörlükle Başlayacak Umuda Davet “ başlıklı açıklamada Tükel’in adaylığının “akademik özgürlükler için mücadelede önemli olduğu” vurgulandı.

Yarın (12 Mart 2015) yapılacak İÜ rektörlük seçimlerinde 6 Mart itibariyle dört aday var; Prof. Dr. Raşit Tükel, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. Harun Cansız, Prof. Dr. Recep Seymen.

 

'Diğer üniversitelere örnek olmalı'

 

Tükel’e desteklerini açıklayan akademisyenler,  İÜ Demokratik Üniversite Girişimi’nin “Özgür, demokratik, katılımcı ve özerk üniversite için yönetime adayız” başlığı ile başlattığı çağrıyı Türkiye’nin mevcut konjonktüründe son derece önemli bulduklarını söyledi. Bunun diğer üniversitelere de örnek olması gerektiğini düşündüklerini belirtti.

Akademisyenler, Tükel’e desteklerini şöyle duyurdu:

Akademik özgürlükler için mücadelede önemli olduğunu düşündüğümüz bir kararı duymaktan mutluluk duyuyoruz: Prof. Dr. Raşit Tükel İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü için aday oluyor. Bizler; farklı üniversitede  olan eğitim emekçileri  İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi’nin başlattığı “Özgür, Demokratik, Katılımcı ve Özerk Üniversite İçin Yönetime Adayız!” başlığı ile başlattığı girişimi ve çağrıyı Türkiye’nin mevcut konjonktüründe son derece önemli buluyoruz ve diğer üniversitelere de örnek olması gerektiğini düşünüyoruz. Uzun süredir Üniversitede özgürlükler için birlikte mücadele ettiğimiz, Üniversite Dayanışma Platformu eşgüdüm kurulunun yürütücülüğünü yapan Prof. Dr. Raşit Tükel’in Rektör olması ile İstanbul Üniversitesinde tüm üniversite emekçilerinin, öğrencilerin hak ettiği özgürlüklere ulaşacağını bilmek hepimize umut veriyor. Bu sürecin sonunda İstanbul Üniversitesinde yaşanacak olan özgür, özerk, demokratik ortamın tüm üniversitelere de yayılma potansiyelini bilmek heyecanımızı daha da arttırıyor. Bizler aşağıda imzası olanlar; soruşturmaların, antidemokratik uygulamaların, güvenlik kuvvetleri ve uygulamaların olmadığı, özgür, özerk- demokratik bir üniversite için, yaşam için toplumdan, ve özgürlüklerden yana araştırma ortamını yeniden inşa edeceğinden emin olduğumuz Prof. Dr. Raşit Tükel’i  destekliyoruz.
Başarılar diliyoruz.
İstanbul Üniversitesinin tüm öğretim üyelerini demokratik haklarını kullanmaya, sandığa sahip çıkmaya davet ediyoruz.

 

İmzalayan akademisyenler

 

 

ETİKETLER

raşit tükelYunus söyletİstanbul Üniversitesi seçim Demokratik Üniversite Girişimiistanbul üniversitesirektörrektörlük63 üniversite357 akademisyendestekimza

İlgili Haberler

İÜ rektör adayı Tükel: Önceliğimiz demokrasi, bilimsel özerklik, toplumun gereksinimleri

Prof. Tükel, 'Demokratik, katılımcı, ve özgür üniversite için birlikte yönetelim' çağrısı yaptı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24