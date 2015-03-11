63 üniversitenin 257 akademisyeninden İÜ Rektörlüğü için Raşit Tükel'e destek

63 üniversiteden 257 akademisyen, İstanbul Üniversitesi (İÜ) rektörlük seçimlerine İÜ Demokratik Üniversite Girişimi adayı olarak katılan İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Raşit Tükel’i desteklediklerini açıkladı.

“Akademik Özgürlükleri Örmek; Rektörlükle Başlayacak Umuda Davet “ başlıklı açıklamada Tükel’in adaylığının “akademik özgürlükler için mücadelede önemli olduğu” vurgulandı.

Yarın (12 Mart 2015) yapılacak İÜ rektörlük seçimlerinde 6 Mart itibariyle dört aday var; Prof. Dr. Raşit Tükel, Prof. Dr. Mahmut Ak, Prof. Dr. Harun Cansız, Prof. Dr. Recep Seymen.

'Diğer üniversitelere örnek olmalı'

Tükel’e desteklerini açıklayan akademisyenler, İÜ Demokratik Üniversite Girişimi’nin “Özgür, demokratik, katılımcı ve özerk üniversite için yönetime adayız” başlığı ile başlattığı çağrıyı Türkiye’nin mevcut konjonktüründe son derece önemli bulduklarını söyledi. Bunun diğer üniversitelere de örnek olması gerektiğini düşündüklerini belirtti.

Akademisyenler, Tükel’e desteklerini şöyle duyurdu:

Akademik özgürlükler için mücadelede önemli olduğunu düşündüğümüz bir kararı duymaktan mutluluk duyuyoruz: Prof. Dr. Raşit Tükel İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü için aday oluyor. Bizler; farklı üniversitede olan eğitim emekçileri İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi’nin başlattığı “Özgür, Demokratik, Katılımcı ve Özerk Üniversite İçin Yönetime Adayız!” başlığı ile başlattığı girişimi ve çağrıyı Türkiye’nin mevcut konjonktüründe son derece önemli buluyoruz ve diğer üniversitelere de örnek olması gerektiğini düşünüyoruz. Uzun süredir Üniversitede özgürlükler için birlikte mücadele ettiğimiz, Üniversite Dayanışma Platformu eşgüdüm kurulunun yürütücülüğünü yapan Prof. Dr. Raşit Tükel’in Rektör olması ile İstanbul Üniversitesinde tüm üniversite emekçilerinin, öğrencilerin hak ettiği özgürlüklere ulaşacağını bilmek hepimize umut veriyor. Bu sürecin sonunda İstanbul Üniversitesinde yaşanacak olan özgür, özerk, demokratik ortamın tüm üniversitelere de yayılma potansiyelini bilmek heyecanımızı daha da arttırıyor. Bizler aşağıda imzası olanlar; soruşturmaların, antidemokratik uygulamaların, güvenlik kuvvetleri ve uygulamaların olmadığı, özgür, özerk- demokratik bir üniversite için, yaşam için toplumdan, ve özgürlüklerden yana araştırma ortamını yeniden inşa edeceğinden emin olduğumuz Prof. Dr. Raşit Tükel’i destekliyoruz.

Başarılar diliyoruz.

İstanbul Üniversitesinin tüm öğretim üyelerini demokratik haklarını kullanmaya, sandığa sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

İmzalayan akademisyenler