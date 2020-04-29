CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, o araziye el atmış, suç üstü olunca gidip kiralamış

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan Kuzguncuk’ta kiraladığı araziye yaptırdığı şömine ve çardağa ilişkin açıklama yaptı. Özel, "Yıkıldığı gün Vakıflar'dan yer kiralanmış. Demek ki yapıldığı gün kiralanmamış. Vakıf arazisine el atmış suç üstü olunca gidip orayı kiralamış beyefendi" dedi, "Doğru mu?" diye sordu.

Özel, Altun'un henüz kiralamada önce araziye duvar yaptığını, taş döşettiğini ve çardak yaptığını belirterek bu bilgileri, Altun'un komşusu sanatçı Şükriye Tutkun'un söylediğini dile getirdi. Gelen şikâyetler üzerine duvarın yıkıldığını belirten Özel şöyle konuştu:

"Yıkıldığı gün Vakıflar'dan yer kiralanmış. Demek ki yapıldığı gün kiralanmamış. Vakıf arazisine el atmış suç üstü olunca gidip orayı kiralamış beyefendi. Doğru mu? Doğru. Nereden doğru? Vallahi Şükriye Tutkun'dan doğru. Mikrofonu uzattılar hanımefendi sanatçı doğrusunu söyleyeyim mi dedi. Doğrusunu söyledi valla."

Boğaziçi Kanuna'na atıf yapan Özel, "Fahrettin Altun'un çardağında, mangalında ne toplumsal yarar var. İşlenmiş mi tapuya? Yapılmış, yıkılınca gidip kağıt üzerinde kiralanmış aylık 250 liraya" dedi.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet'te yayınlanan Hazal Ocak imzalı haberde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’ndeki Vakıflar'a ait araziyi aylık 258 lira kira bedeli karşılığında 10 yıl süreyle kiraladığı belirtilmişti.

Arazide, Altun'un yaptırdığı çardak ve şöminenin İBB ekiplerince yıkıldığı bilgisi de haberde yer almıştı.

14 Nisan'da yayınlanan haberden 3 gün sonra, 273 farklı linke erişim engeli getirilmişti.

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