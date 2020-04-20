Fahrettin Altun’un 258 liraya kiraladığı Vakıflar'a ait arazi haberine erişim engeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’ndeki Vakıflar'a ait araziye yaptırdığı çardak ve şöminenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yıkıldığına ilişkin Cumhuriyet gazetesinin “Boğaz’da kaçak var” başlıklı haberine erişim engeli getirildi.

Altun'un söz konusu araziyi aylık 258 liraya kiraladığı ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberinde arazi kiralama ihalesinde en yüksek teklifi verdiği belirtilen Altun'un söz konusu araziyi yıllık 3 bin 100 liraya 10 yıl süreyle kiraladığı ifade edilmişti. Arazinin 10 yıllık toplam kiralama bedeli 31 bin lira ediyor.

Karar İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından haberin yayımlanmasından 3 gün sonra yani 17 Nisan’da alındı.

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