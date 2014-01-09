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Politika

CHP: Başbakan, Zekeriya Öz’ü MİT’e mi takip ettiriyor?

Umut Oran: Başbakan, Zekeriya Öz’ün 22 kez yurt dışına çıktığını nereden biliyor

09 Ocak 2014 18:30

Hülya Karabağlı / ANKARA

Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu ile birlikte başka bir soruşturmayı yürütürken görev yeri değiştirilen Bakırköy Başsavcı Vekilliği’ne atanan Zekeriya Öz’ün açıklamaları TBMM’ye taşındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, “Zekeriya Öz’ü MİT’e mi takip ettiriyorsunuz, 22 kez yurt dışına çıktığını nereden biliyorsunuz?” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, gerçek olmadığını T24'ün ortaya çıkardığı "22 yurt dışı seyahati" iddialarıyla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye iki soru önergesi sundu. 

 

22 sayısını nereden buldunuz?

 

Umut Oran’ın Başbakan Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:

- Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’ün bugüne kadar 22 kez yurt dışına çıktığını nereden biliyorsunuz, bu bilgiyi hangi kurumdan aldınız?

 

MİT’e talimat mı verdiniz?

 

- Size bağlı olarak çalışan Milli İstihbarat Müsteşarlığı’na, Zekeriya Öz’ü izlemeleri talimatı verdiniz mi?

 

Makam aracını neden verdiniz niçin geri aldınız?

 

- Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’e tahsis ettiğiniz ve daha önce sizin kullandığınız zırhlı makam aracını niçin 6 Ocak 2014’te kendisine herhangi bir tebligat yapılmaksızın geri çektiniz? Bu aracı niçin verdiniz, neden geri aldınız?

- Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport ve Hudut İltica Daire başkanlıkları kayıtlarına göre Savcı Zekeriya Öz bugüne kadar hangi tarihlerde kaç kez yurt dışına çıkmıştır? Zekeriya Öz hangi hudut kapısından hangi ülkeye hangi tarihler arasında gidip dönmüştür?

 

İki yüksek hakim kimdir?

 

- Savcı Zekeriya Öz’ün 8 Ocak 2014 tarihli açıklamasında sözünü ettiği ve kendisiyle görüşmesi için gönderdiğiniz iki yüksek yargı üyesi kimdir, bu kişiler halen nerede görev yapmaktadır?

- Savcı Zekeriya Öz’ün söz konusu açıklamasında sözünü ettiği biçimde sizden özür dilemesi için kendisinden mektup yazmasını talep ettiniz mi?

- Savcı Zekeriya Öz’ün söz konusu açıklamasında sözünü ettiği biçimde, halen süren “büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu”nu durdurması için bu soruşturmayı yürüten savcı nezdinde girişimde bulunması için kendisinden bir talebiniz oldu mu?

 

Adalet Bakanlığı kayıtlarında çıkış sayısı kaç?

 

CHP’li Oran, Adalet Bakanı’na ise, “Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, bakanlık kayıtlarınıza göre bugüne kadar hangi tarihlerde hangi ülkelere hangi tarihler aralığında gitmiştir? Zekeriya Öz’ün toplam yurt dışına çıkış sayısı kaçtır?” sorularını yöneltti.

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